Los 8 mejores homenajes a la música de Prince

Han pasado cuatro años desde que el músico y icono del pop Prince muriera de una sobredosis accidental. Desde aquel 21 de abril de 2016, se ha hecho más patente, si cabe, el enorme legado de este gran artista y la gran pérdida que supuso para el mundo de la música.

Desde entonces, muchos han sido los homenajes para honrar su música y memoria. Han llegado, siguen llegando y llegarán los tributos a una figura que durante más de tres décadas marcó el devenir de la música en Estados Unidos marcando tendencia.

Recordamos los ocho más destacados:

Justin Timberlake - I would die 4 U (2018)

El homenaje más visto y comentado hasta la fecha, sin duda, ha sido el que Justin Timberlake le brindó durante el descanso de la Superbowl. El ex cantante de N'Sync, dentro de su espectáculo, dedicó unos minutos a cantar al piano I Would Die 4 U. Durante la actuación, un enorme Prince reflejado en una tela cantaba y bailaba con el cantante mientras una luz púrpura iluminaba el ambiente.

Bruce Springsten - Purple rain (2016)

El rockero de Nueva Jersey siempre ha mostrado su admiración por el desaparecido Prince, y lo ha demostrado en muchos de sus conciertos. Bruce Springsteen interpretó Purple rain con su banda en muchas de sus últimas apariciones, como esta en el mismo corazón de Brooklyn, el barrio de Nueva York. Al acabar la pieza, de poco más de seis minutos, Springsteen exclamó: "Siempre Prince. Dios le bendiga".

Muse – Sign O the times (2012)

Hace ocho años, Muse sorprendió a todos sus seguidores compartiendo en redes sociales una versión de Prince. En una actuación para la BBC Radio 1 se atrevieron a tocar uno de los clásicos del de Minneapolis, el tema del 87 que daba título al álbum que lo contenía, Sign O’ The Times. El trío británico aparece en este vídeo en blanco y negro dando a la canción toda la fuerza que merece.

Chris Cornell - Nothing compares 2 U (2016)

El cantante de Soundgarden decidió homenajear a Prince con la canción que hizo famosa a Sinead O'Connor escribiendo el siguiente mensaje: "La música de Prince fue la banda sonora del maravilloso y bello universo que creó y todos hemos tenido el privilegio de ser parte de aquel increíble mundo". Chris Cornell falleció en mayo de 2017, dejando también un enorme vacío entre sus seguidores.

David Gilmour - Comfortably numb/Purple rain (2016)

El guitarrista de Pink Floyd no encontró mejor modo de rendir tributo que en medio de su solo más famoso, el de Comfortably numb, meter el más recordado de Prince, Purple rain. De uno de los mejores guitarristas de la historia a otro.

Steven Wilson - Sign O the times (2017)

Steven Wilson quiso rendir homenaje a Prince en la televisión francesa interpretando junto a su banda el clásico Sign O’ The Times, que da nombre al noveno disco del genio de Minneapolis, cover que el británico ha tocado de forma recurrente tras la muerte del cantautor estadounidense, en abril de 2016.

Chris Martin - Raspberry Beret (2016)

El reconocido músico, líder de Coldplay, participó en un concierto benéfico contra el cáncer llamado Chords 2 Cure, donde estuvo acompañado por una banda formada por chicos llamada A-Sides. Para cerrar su participación, Martin decidió realizar una versión de Raspberry Beret como homenaje a Prince. Desde entonces, la ha interpretado en más ocasiones. Una canción que formó parte del disco Around the World in a Day de 1985.

Madonna - Nothing Compares To You / Purple Rain (2016)

En una edición de los Billboard Music Awards, Madonna se subió al escenario con un planificado tributo a Prince, cantando bajo la inmensidad de una pantalla que arrojaba imágenes del compositor. Comenzaba la actuación sentada en un trono e interpretando Nothing Compares To You de Sinéad O' Connor para posteriormente dar paso a Purple Rain de Prince en un dueto con Stevie Wonder.