Cinco lecciones que hemos aprendido de Dave Gahan (Depeche Mode) en su cumpleaños

Hoy cumple 58 años Dave Gahan, el vocalista de Depeche Mode. Es uno de los líderes más carismáticos de la música, y cada vez que se sube a un escenario con su banda lo demuestra. Con su banda, se convirtieron en los padres de rock electrónico.

A muchos artistas posteriores enseñaron a usar el sampler y el sintetizador, y cambiaron para siempre el rumbo de la música. Y en eso, Gahan tuvo mucho que ver. A lo largo de los 40 años de música que lleva en activo con la banda, hemos aprendido todas estas cosas de él:

1. Su voz

Grave. Nasal. Los críticos la consideran una influencia en sí misma para el movimiento de la música electrónica. Pero empezó poniéndole voz al punk en The Vermin, una banda que montó con unos amigos y en la que emulaban a The Clash y a los Sex Pistols. Con ellos tarareaba Heroes de David Bowie en un salón de conciertos cuando Vince Clark lo invitó a unirse a Composition of Sound, el grupo en el que tocaba con Martin Gore y Andy Fletcher.

2. Depeche Mode es Depeche Mode por él

Lo primero que hizo cuando llegó al grupo fue cambiarle el nombre: Composition of Sound pasaba demasiado desapercibido. Estaba echándole un vistazo a una revista de moda francesa y encontró el nombre perfecto. La publicación Depeche Mode no emprendió acciones legales, consideraron que coger su nombre era una forma fácil de llamar la atención. Gahan, Clake, Gore y Fletcher probaron suerte hasta que consiguieron publicar su primer disco, Speak & Spell, en el 81, y pusieron la banda sonora a las pistas de baile con esta canción, con la que consiguieron entrar por primera vez en las listas de éxitos.

Dave Gahan, de Depeche Mode, en un concierto en 2018. / Taylor Hill/Getty Images

3. Experimentador de sonidos

A él se debe que el sonido del grupo se desviara al rock en Songs of faith and devotion, de 1992. La especialidad de Depeche Mode eran los sintetizadores pero en este disco, su octavo, el sonido cambió para siempre. Añadieron guitarras y baterías acústicas, teclados y se acercaron más al grunge. En parte, gracias a Gahan. Dicen que se presentaba en los estudios como una auténtica estrella del rock: pelo largo y tatuajes al descubierto.

4. Es uno de los pocos cantantes que solo hacía eso: cantar

Durante 25 años, Martin Gore componía todos los temas y Gahan les ponía voz. Se tomó su trabajo muy en serio. Hasta que en 2005, dio un golpe en la mesa, cogió papel y lápiz y escribió tres temas para Playing the angel. Suffer well fue el primer sencillo del grupo en 25 años que no había sido compuesto por Gore, sino por Gahan. No le fue mal porque el tema estuvo nominado a un Grammy a mejor grabación dance. Desde ese año ha colaborado con varios temas en los discos con el grupo y en solitario, tiene dos discos por su cuenta y ha colaborado con Soulsavers, para ellos no solo ha compuesto y a ha cantado, sino que también ha tocado la armónica.

Ver esta publicación en Instagram 🎂 Una publicación compartida de Depeche Mode (@depechemode) el 9 May, 2019 a las 12:43 PDT

5. Dave Gahan nos ha enseñado cómo se resucita

Era el cantante y la imagen del grupo recaía toda en él. La presión le llevó a las drogas, y las drogas a un pozo muy profundo del que casi no consigue salir. Durante una gira, los servicios de emergencia lo dieron por muerto durante dos minutos por sobredosis, hasta que consiguieron reanimarlo. Su adicción a la cocaína casi lo lleva a la muerte y casi acaba con el grupo. Pero en 1996 decidió dejarlo porque las autoridades de Estados Unidos le advirtieron que si no dejaba las drogas, le iban a prohibir entrar al país. Gahan se metió en rehabilitación y se apuntó a clases de canto para volver a ser el de antes.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!