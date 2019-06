20 canciones para estudiar (aunque no te aseguran el aprobado)

No queda nada para que se acaba el curso. Ya estés en la universidad, en el instituto o en el colegio, empieza la cuenta atrás para las vacaciones. Por desgracia, antes de que lleguen y conseguir la ansiada libertad, muchos se enfrentan al último desafío: los odiosos exámenes finales.

Si tus últimas semanas se resumen en horas en la biblioteca, cafés de máquina, subrayadores gastados y WhatsApp de “¿qué tema crees que va a entrar en el examen?”, tenemos una playlist para ti. Porque estudiar con música es mucho mejor. Oye, que no lo decimos nosotros, que lo dicen muchos blogs de internet –y nadie sabe más que San Google sobre el tema-.

La música no solo calma a las fieras, también ayuda a que se concentren. Es verdad que existen muchos estilos musicales, pero, aunque habrá gente que pueda concentrarse escuchando Heavy Metal, la mayoría prefiere escuchar temitas más tranquilos.

Ya sabéis, esos que cuando los pones te ayuden a que los pensamientos fluyan. Eso sí, eso no quiere decir que cuando venga un buen estribillo no te pongas a cantarlo. Si estás en la biblioteca, mucho mejor que solo mováis la cabeza.

Para que no tengas que estrujarte más el coco pensando en qué música escuchar –gasta tus neuronas en intentar aprobar el examen- te hemos creado una lista de reproducción perfecta para el estudio. Con canciones con un ritmo parecido – para que no te desconcentre un cambio radical entre tema y tema- hemos metido a muchos de tus artistas favoritos: desde el bueno de Zayn Malik hasta Bebe Rexha, pasando por Selena Gomez o Dua Lipa. Además, si no te convence esta playlist siempre puedes ponerte LOS40 Working.

¿A qué esperas? ¡Dale al play y a hincar codos que ya no te queda nada!

Nota del autor: la lista de reproducción no hace milagros, ayuda a concentrarse. Si quieres aprobar, ¡estudia!