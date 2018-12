Lola Indigo - Ya no quiero ná [2018]

Llegó el día. Había mucha expectación por saber qué camino iba a tomar Mimi Doblas, la que fue primer expulsada de Operación Triunfo 2017 y, a la que ya habíamos visto antes en Fama, a bailar! Y no me cuesta imaginar a multitud de personas poniendo el vídeo en bucle para intentar aprenderse alguno de los pasos.

Ya nos había contado que tenía un proyecto en marcha llamado Lola Indigo, una girl band de esas en las que siempre soñó estar y que, desde luego, no tiene que ver con el concepto de girl band al uso.

En este caso ha reclutado a cuatro de las concursantes de la última edición del talent de baile que la acompañan para darle movimiento al asunto, porque cantar, no cantan.

Ella está al frente liderando una propuesta urbana que se mueve por el trap y ritmos como el moombahton con melodías a lo Major Lazer y que, conectando con OT, nos pueden recordar en algo a Brisa Fenoy.

De hecho, al igual que Lo malo, la temática tira por el lado feminista de mujer que ya no necesita a un hombre el lado y tiene la sartén por el mango. Así es la nueva generación de mujeres: fuertes, independientes y una seguridad en sí mismas que reafirman esa lucha por la igualdad de géneros.

La canción está producida por Bruno Valverde, un músico belga de madre española y padre nicaragüense que ha trabajado con Ricky Martin o Merche.

Puede que no sea la propuesta más mainstream de los recién salidos de la Academia pero sí una de las más interesantes. Y no nos olvidemos que Mimi es uno de los fichajes de la próxima temporada de Tu cara me suena y eso va a aumentar más, si cabe, su popularidad.