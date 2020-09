‘El Alma al aire’ de Alejandro Sanz cumple 20 años

Este 2020 se cumplen 20 años de uno de los discos más emblemáticos en la historia de la música en España. Se trata de El alma al aire, el sexto disco de estudio de Alejandro Sanz y el que sería uno de sus trabajos más ambiciosos.

El Alma al aire se lanzó un 26 de septiembre de 2000 y llegó avalado por una genial campaña de marketing que provocó que sus anteriores discos se colaran, semanas antes de la salida del nuevo álbum, entre los 50 más vendidos en nuestro país.

El alma al aire vendió 650.000 copias en su salida y en una semana ya había superado el millón de ejemplares. Dos meses más tarde, el 6 de noviembre de 2000, recibió en el Palau de Montjuïc de Barcelona dos Premios Ondas de la Música. En la actualidad lleva más de 5 millones de copias vendidas y es el segundo disco más vendido del artista solo por detrás de MAS.

La producción del álbum corrió a cargo del italiano Emanuele Ruffinengo (un habitual en la discografía de Sanz) y siguió el estilo marcado por anteriores trabajos, aunque apostando por un sonido más moderno y por la fusión de géneros. Estilos como el flamenco, la electrónica o el R&B contemporáneo consiguieron no solo convivir, sino también crecer y enriquecerse en El alma al aire.

En este trabajo de Sanz se incluían canciones tan icónicas del pop de nuestro país como Cuando nadie me ve, Quisiera ser, que fueron Número 1 de LOS40, Me iré y el single que daba título al álbum. Aumque algo menos evidentes, este disco tenía también canciones conmovedoras que se convirtieron en favoritas de muchos de sus seguidores como Llega, llegó Soledad o Para que me quieras.

Quisiera ser, segundo sencillo de El Alma al aire, contó con este videoclip protagonizado por Esther Cañadas.

Alejandro Sanz es una figura imprescindible de la música en España. Desde que comenzó su carrera en 1988, el músico, cantante y compositor madrileño ha publicado once trabajos de estudio, ganado cuatro premios Grammy (el último en 2020 por #ElDisco), veinte Grammy Latino y seis premios de LOS40 Music Awards.

En todos estos años ha colaborado con artistas de la talla de Shakira, Alicia Keys, Jarabe de Palo, Emeli Sandé, Ivete Sangalo, Melendi o Camila Cabello entre otros muchos.