Las mejores canciones de apertura de James Bond

Desde que Sean Connery interpretara a James Bond en Dr. No en 1962 hasta el reciente estreno de No time to die, la canción que Billie Eilish ha compuesto para la película 25 del agente 007, los temas que han acompañado las aventuras del agente británico más conocido creado por el escritor Ian Fleming se han convertido en seña de identidad de los largometrajes.

Con cada nueva entrega, un artista de renombre pone su voz y su personalidad a la canción que suena durante los créditos iniciales y que, invariablemente, acaba entremezclándose con las notas de su emblemático tema principal.

Ahora que Daniel Craig ha terminado de rodar la que será su última película como James Bond es el momento para recordar las siete mejores canciones de una saga de lo más musical.

Aunque como siempre, para gustos están los colores. Tal vez alguno de vosotros eche en falta en este Top a Live and let die de Paul y Linda McCartney (1973), The world is not enough de Garbage (1999), The living daylight de A-Ha (1987), License to kill de Gladys Knight (1989) o cualquier otra del universo 007. ¿Cuál es tu favorita? ¡Ahí van las nuestras!

Goldfinger, Shirley Bassey, 1964

No time to die, Billie Eilish, 2020

Goldeneye, Tina Turner, 1995

Another way to die, Alicia Keys y Jack White, 2008

Die another day, Madonna, 2002

Skyfall, Adele, 2012

Writing's on the wall, Sam Smith, 2015