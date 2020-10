Dos meses le duró el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa a Moha Palacios y eso que prometía cuando pidió sentarse en él pero no estuvo a la altura.

Era pretendiente de Marina cuando se cansó y antes de marcharse pidió a Emma García ocupar el trono vacío que había dejado Jaime de León. El público le vitoreó y es que el chico tenía una aura misteriosa que parecía ser interesante. Pero ese aura se quedó ahí... en el aire.

/ Moha dejó de pretender a Marina / Mediaset

Y es que el de Moha fue un caso extraño porque mientras a muchos participantes se les acusaba de calentar silla en el programa (quedarse aunque vean que no hay feeling), la mayoría de pretendientas de este, lejos de aguantar, se marchaban tras su primera cita. ¿Por qué?

Acusaciones de "soso" y de no estar cómodas con él

En sus primeros días de trono tuvo muchas pretendientas deseosas de conocerlo y es que el chico de lo que sí puede jactarse es de haber sido uno de los más guapos que ha pasado por el trono.

Pero sorprendió al pedir, de primeras, citas sin cámaras con algunas de ellas. Unas citas que se suelen tener cuando ya hay confianza y se conocen de varias semanas. Algunas se incomodaron y otras se la dieron, pero al regresar a plató confesaban que se habían desencantado.

/ Mónica abandona a Moha tras su cita / Mediaset

Le ocurrió a Linda que alegó que era "soso", le ocurrió a Mónica que alucinó con lo rápido que iba con las citas especiales, también se marchó Myriam por no sentirse "cómoda ni en plató ni en las citas con él", la siguieron Claudia y Marta... entre otras muchas que se fueron yendo sin llamar la atención.

Toñi Moreno, a Moha: "¿Qué ocurría en las citas sin cámaras?"

De forma que llegó el momento en el que Moha se quedó sin pretendientas en el programa, lo que significa que se cierra su trono. Pero antes, Toñi Moreno le pidió que se sentara junto a ella para reflexionar sobre las causas y le hacía la gran pregunta: "Las chicas que se han ido lo han hecho después de tener una cita a solas contigo sin cámaras, ¿qué ocurría?".

A lo que Moha respondía: "Me equivoqué porque se las di muy rápido, sin conocerlas de nada y no había suficiente feeling para estar agusto. Las que se querían ir es porque no les gustaba mi personalidad. Me cuesta ser cariñoso pero ¿qué hago?".

/ Moha intenta convencer a sus pretendientas para que se queden / Mediaset

Una actitud algo incomprensible del tronista que ni siquiera al marcharse era capaz de señalar a alguna pretendienta a la que le gustaría conocer fuera. Nos quedamos sin conocer lo que pasaba en esas citas de las que todas huían...

Dos años después, en la actualidad, Moha parece que trabaja como imagen de algunas marcas pero sigue sin encontrar el amor, según lo que aparece en su cuenta de Instagram.