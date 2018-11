Beyoncé sigue llorando la muerte de Kim Porter

El pasado 15 de noviembre se encontraba el cuerpo sin vida de Kim Porter en su casa de California. Tenía solo 47 años y el día antes había manifestado a su médico que no se encontraba bien tras haber logrado superar una neumonía. Aunque todavía no se ha comunicado una causa oficial de su fallecimiento son muchos los que especulan con un fallo cardíaco.

Para los que, por el nombre, no sepan ubicarla, diremos que se trataba de una modelo y actriz que se pudimos ver, sobre todo, en la serie Ley y orden. Pero si llenó hojas y titulares en el papel cuché fue por su relación intermitente de diez años con el rapero Puff Daddy.

Juntos tuvieron tres hijos, dos gemelas que ahora tienen 12 años y un chico de 20. Ella, además, tenía otro hijo que había tenido anteriormente con Albert Joseph Brown III, más conocido con Al B. Sure! El caso es que todos ellos se quedan huérfanos de madre.

La que tampoco puede dejar de llorar su pérdida es Beyoncé, una de sus mejores amigas que no ha dudado en compartir varias fotos suyas en Instagram. “El cielo no podía esperar por ti”, escribía junto a las imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 24 Nov, 2018 a las 11:54 PST

Hace apenas dos meses, Porter llevó a sus hijas a ver a Beyoncé en uno de los conciertos de su última gira. La cantante no dudó en recibirlas en backstage para hacerse una foto con ellas sin poder imaginarse el trágico desenlace con el que se ha encontrado estos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Porter (@ladykp) el 28 Sep, 2018 a las 11:03 PDT

Funeral lleno de emociones

El sábado se celebró el funeral en la ciudad natal de la actriz, en Georgia, en una Iglesia con capacidad para albergar a unas 2500 personas. Una ceremonia que terminó con fuegos artificiales y que se celebró ante el ataúd de oro de la fallecida.

“Hoy dejamos descansar a nuestro ÁNGEL. Su espíritu vive con nosotros PARA SIEMPRE!!! Les agradecemos a todos sus oraciones y apoyo. No tenéis ni idea de lo mucho que significan para nosotros. Damos gracias a Dios por tenerles”, escribía el rapero en sus redes sociales como despedida a la que fue su pareja durante una década.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diddy (@diddy) el 24 Nov, 2018 a las 7:30 PST

“La verdadera definición de madre”, añadía junto a un vídeo de Porter junto a sus hijos. Sin duda, un momento muy duro para todos ellos. El rapero fue el encargado de decir unas palabras sobre ellas durante el funeral y dejó claro que ella fue la que le enseñó a amar.

Reconoció que a principios de este año él estaba pasando por una depresión y ella, aunque ya no estaban juntos, estuvo a su lado dándole fuerzas para resurgir.

“Algunas personas en nuestra vida son insustituibles”, dijo en el funeral, “Kim, te vamos a echar de menos. Pero no te voy a extrañar mucho porque no voy a dejar que tu voz deja de hablar dentro de mí”. Como era de esperar, los allí presentes no pudieron evitar tener los ojos húmedos tras tal demostración de cariño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diddy (@diddy) el 24 Nov, 2018 a las 1:53 PST

Sus amigos se despiden

Otra de sus grandes amigas era Lil Kim quien también tuvo unas emotivas palabras hacia ella en redes sociales: “He intentado muchas veces escribir algo, pero no puedo expresar con palabras lo especial que fuiste. Oh, Kim. Hay muchos recuerdos con la familia y aunque tuviste talento para muchas cosas, tuviste uno en especial, fuiste clave para mantener a la familia. No puede dejar de honrar a esta increíble mujer y a la familia”.