'The Walking Dead' reanuda su desarrollo

Después de cancelarse a consecuencia del cierre de Telltale Games, y tras ser resucitada por Skybound Entertainment, la temporada final de la exitosa The Walking Dead vuelve a estar en desarrollo.

Se lanzaron sólo dos episodios de un arco de cuatro, y desde Skybound nos aseguran que han metido la directa y estarán acabados lo antes posible. Muchos juegos de Telltale desaparecieron de Steam por culpa de su cierre.

"Estamos haciendo un montón de trabajo logístico y legal para llegar a un lugar en el que por fín podamos arremangarnos y terminar la faena", nos dicen. También tienen planes de sacar detalles de estos episodios restante pronto.

"Anunciaremos la fecha de salida de los dos episodios restantes dentro de muy poco, y es posible que las anteriores temporadas estén inaccesibles para su compra durante unos días mientras se realiza la transición. Pero no temáis, si ya habéis comprado la temporada completa no tendréis que pagar de nuevo, los episodios futuros estarán disponibles para vosotros"

Hacen bien en remarcar esto último, porque en los tiempos que corren dan esas cosas por supuestas puede conllevar ciertos disgustos.

No sabemos exactamente la cantidad de ex trabajadores de Telltale Games que han pasado a Skybound y están metidos en la finalización de estos episodios, pero no podemos más que esperar que la calidad sea la que todos los usuarios de este juego esperan.