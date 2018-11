Shawn Mendes habla de orientación sexual y drogas

Shawn Mendes es la imagen del hijo perfecto que toda madre querría tener. En apariencia es el niño responsable que no se pierde en excesos y tiene la cabeza amueblada para enfrentarse a un complicado mundo como es el suyo.

Y es que ser una de las estrellas juveniles del momento no debe ser cosa fácil. Le reclaman en todos los rincones del mundo y a cada paso que da se oyen gritos de sus fans que le adoran y persiguen sin descanso.

Lo que quizás no querría toda madre es que pasara por momentos de ansiedad como él ha confesado haber tenido. Pero es el precio que tiene que pagar. Su experiencia puede ayudar a muchos otros que pasan por lo mismo que él.

Un reportero de la revista Rolling Stone se marchó de viaje con él hasta Portugal, donde vive gran parte de su familia, y a Hungría, donde tenía agenda de promoción y concierto. Y durante el tiempo que pasaron juntos hablaron mucho, entre otras cosas, de su siempre cuestionada sexualidad.

Las pasadas navidades leyó un montón de comentarios en youtube sobre su orientación cuando estalló. “Pensé, ‘chicos de mierda, qué afortunados sois de poder decir que no sois gays y de no tener miedo a salir del armario’. Es algo por lo que muere gente, así de sensible es el tema”, recuerda que le pasó por la cabeza en aquel momento, “¿os gustan las canciones? ¿Os gusta lo que hago? ¿A quién le importa si soy gay?”.

Es un tema que le preocupa y que, a veces le quita el sueño. “Me gustaría decir que no me importa, pero no es cierto”, reconoce.

Mendes creció con 15 primas “haciendo trenzas en el pelo y pintándose las uñas. Tal vez por eso sea un poco más femenino pero es así. Por eso soy yo”, asegura.

Pero es un tema que no tiene resuelto. “En el fondo de mi corazón, cuando escucho determinados comentarios, siento la necesidad de salir a la calle para que me vean con una chica en público y así probar al mundo que no soy gay”, explica. “Aunque sé perfectamente que si lo fuera no pasaría nada, porque no es malo, todavía hay una pequeña parte de mí que lo piensa y me odio por eso”, reconoce.

De hecho, le vimos con una chica. En la última MET Gala le vimos posar de la mano con Hailey Baldwin. No estaba claro qué es lo que había entre ellos. “Ni siquiera quiero ponerle un título”, admite sobre esa relación, “creo que era más una zona de limbo”.

Shawn Mendes y Hailey Baldwin en la MET Gala. / Noam Galai / Getty Images for New York Magazine

Poco más de un mes después Hailey Baldwin confirmó su compromiso con Justin Bieber, su ahora marido. “Lo entiendo, ¿sabes?”, dice, “le envié un mensaje de texto a Hailey felicitándola y, de verdad que me alegro por ellos. Ella sigue siendo una de las personas más increíbles. No sólo es una persona hermosa por fuera sino que tiene uno de los corazones más bellos que he conocido”.

No añade mucho más sobre el tema salvo un “creo que soy un idiota por…no, ya sabes… pero no puedes controlar tu corazón”.

La gente de su equipo asegura que podría abrir los mensajes directos de sus redes y elegir a la que él quisiese. “Un día hermano”, contesta Shawn, “tal vez ahora que tengo 20”.

Pero parece que eso de ser un chico malo le cuesta. “El otro día dije ‘fuck’ en el escenario. Fue un gran día aunque inmediatamente me sentí mal por eso”, cuenta. Aunque le cuesta, parece que esa vena rebelde empieza a hacerse hueco.

En Amsterdam descubrió que “me encanta la hierba. No lo tuitearía, todavía no, pero es realmente bueno para mí. Cuando esté en casa fumaré y luego tocaré la guitarra durante siete horas”.

Parece que el viaje terminó con el after party de su concierto en Budapest. Mendes salió de fiesta con Kygo y terminó conociendo a una camarera húngara.

“Alrededor de las tres es hora de irse. Mendes y su equipo tienen un vuelo a las 9 de la mañana. Supuse que iría a casa con él pero su guardia de seguridad, inesperadamente, me llevó a otra furgoneta que se marcha sin Mendes. Cuando llegué al hotel, él y la camarera salían de otra furgoneta y se dirigían a su habitación”, escribe.

Al día siguiente Mendes empezó a seguir a esa camarera en Instagram lo que hizo sospechar a sus fans. Según el canadiense, mientras estaba en el baño, la chica cogió su teléfono y le dio a seguir en su propia cuenta. ¿Acabarán las dudas sobre su orientación sexual?