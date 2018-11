Mon Laferte y Gwen Stefani, la banda sonora de tus navidades

No, no es un sueño. La colaboración entre una de las artista latinas más escuchada a nivel mundial y una de las divas indestronables de la música pop es real. Mon Laferte y Gwen Stefani se unen en la reedición del álbum navideño de la excantante de No Doubt, titulado You Make It Feel Like Christmas (2017).

La noticia se confirmaba en octubre de este año a través de Billboard, que anunciaba que Gwen incluiría en uno de los temas de su icónico disco la participación de Laferte. Se trata de una versión deluxe actualizada del original, donde se incluyen los clásicos anteriores y se incorporan cuatro nuevas canciones: Santa Claus Is Coming To Town, Winter Wonderland, Cheer For The Elves, Secret Santa y Feliz Navidad.

Es en este último en el que podemos escuchar de forma conjunta las voces de ambas artistas, en una interpretación del tradicional villancico donde se mezclan el inglés y el castellano. Esta unión femenina supone un importante evento dentro de la carrera de una y otra al tratarse de la primera vez que Gwen Stefani colabora con una cantante latina.

Además, Mon Laferte es la única invitada a formar parte del proyecto navideño. Y es que la intérprete de Rich Girl no podría haber hecho una elección mejor, la chilena está viviendo un momento de éxito en su carrera musical, que coronaba el año pasado al recibir el Grammy Latino a Mejor Canción Alternativa.

Además, en la ceremonia de este año en Las Vegas, la intérprete de Antes de ti aprovechaba para presentar sobre el escenario parte de su nuevo disco llamado Norma, que salía a la venta el pasado 9 de noviembre y está inspirado en los ritmos más exóticos del chachachá, el swing y el mambo.

Ambas artistas intepretarán en directo Feliz Navidad el próximo 6 de diciembre en el famoso programa Jimmy Kimmel Live!

El disco You Make It Feel Like Christmas salió a la venta el 26 de octubre, y si quieres amenizar las comidas navideñas con buena música, ¡no podríamos hacerte una recomendación mejor!