Del ‘hat trick’ de Dua Lipa a la escalada de Rosalía: lo mejor de la lista semanal

Aparte del número 1 de Morat con Cuando nadie ve, la última semana de noviembre ha traído, como novedad más destacada en la lista, el triplete de Dua Lipa. La cantante británica de origen kosovar fue la entrada más fuerte (al #27) con Electricity, el tema que ha grabado junto a los productores Diplo y Mark Ronson, que juntos se hacen llamar Silk City.

Pero resulta que Lipa ya tenía otros dos temas en lista: Kiss and make up, con el grupo de K-pop femenino Black Pink (que esta semana se queda en el #12), y One kiss, al lado del DJ Calvin Harris (#22). Un hat trick en toda regla de la artista que arrasó el pasado 2 de noviembre en el WiZink Center de Madrid, en la entrega de LOS40 Music Awards, en los que consiguió tres galardones.

Es esta otra semana pujante para el girl power, ya que Rosalía ha sido la subida más fuerte con Malamente: tras un salto de seis posiciones, ahora está en el #19, ya en la mitad superior de la tabla. Sofía Reyes mantiene su récord de permanencia (38 semanas) con 1, 2, 3, y se sitúa en el #39. ¿Nos dirá adiós el próximo sábado? Para conocer todos los detalles de la lista, mira el vídeo que encabeza estas líneas.