C.Tangana (by Joaquín Reyes): “Rosalía, te pido que me des una oportunidad”

Hubo un tiempo en el que C. Tangana y Rosalía eran pareja y hacían canciones juntos, canciones tan buenas como Malamente. Pero su historia terminó y parece que ella, ahora, está cosechando más éxitos que él, o, por lo menos, está levantando más expectativas.

Pero antes de meterse en lío, la versión C Tangana de Joaquín Reyes quiso aclarar en YU el origen de su nombre que parece que no todo el mundo conoce todavía. “Crema, cremita catalana, rica”, aseguró, “me fastidia mucho cuando te dicen ‘café o postre’ porque yo no soy así, yo soy de café y postre y puro y todo. Y por eso dije, la crema catalana, el postre ese que tienes que elegir o el café o eso, dije, ‘este va a ser mi nombre’, C. de cremita, de ahí viene. Y Tangana porque me gusta el lío, soy como un volcán, soy así”.

Y a ese volcán no le faltan amigos y colaboradores como Dellafuente. “Si ahora mismo entra Dellafuente por ahí no le reconozco. ¿Tú sabes la de gentecilla con la que yo colaboro? ¿Y la cantidad de gente que me rodea?, es como una nube”, reconoció.

Y una vez echas las aclaraciones, no quedó más remedio que meterse en el fondo de la cuestión: ¿Te molesta el éxito de Rosalía?

“Estoy muy mal, ayer me cargué la conga, la aspiradora. La compré en el Black Friday, me salió muy buena, 150 euros y empecé a pensar en Rosalía, que la jodía está teniendo más éxito que yo y empecé a perseguir la conga que, la jodía no sabes cómo se escabullía, como una alimaña, y me la cargué. Lo pagué con la conga que no había hecho nada”, reconoció.

Y claro, Dani Mateo, no pudo por más que darle la oportunidad de poder mandarle un mensaje a su ex que fue de lo más emotivo y sincero: “Rosi, no sé qué ha pasado entre nosotros, sinceramente. No me contestas a las 150 llamadas que te hice anoche, entre las 3 y las 4 de la mañana. No me has contestado ninguna de los mensajes de voz, que en unos estaba llorando, en otros gritando… he pasado por todos los estados por los que se puede pasar. Te pido, por favor, que siempre estoy una hora delante de tu portal mirando a tu ventana, que sabes que estoy de 11 o 12, todos los días, como los heavies de Gran Vía, te pido que me des una oportunidad, one more time”.

Pero, ¿qué opina realmente C. Tangana de las mujeres? Dale al play y échate unas risas.