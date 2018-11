Cepeda se desnuda para imitar el videoclip de Ricky Merino

Ricky Merino, el ex concursante de Operación Triunfo, se ha convertido en uno de los protagonistas de esta semana gracias a su single Miénteme. El mallorquín ha apostado por un sonido funky pop que, tal y como ha asegurado el cantante, deriva de Lie To Me, una maqueta que solía cantar en los hoteles de Mallorca.

Por su puesto, su videoclip, donde aparecen varias caras conocidas como Itziar Castro, Nerea Rodríguez o Raoul, no ha pasado desapercibido. ¿La razón? Se trata de una oda a los deseos sexuales de las personas. En tan solo tres días, el cantante ha sumado casi medio millón de reproducciones.

Pues bien, parece que Luis Cepeda, su compañero de OT 2017, se ha quedado con las ganas de participar en el videoclip. Tantas ganas tenía de salir que ha recreado uno de los fotogramas de Miénteme.

Con mucho humor, el intérprete de Esta Vez se ha fotografiado desnudo y rodeado de muñecas hinchables. Como una versión amateur de Ricky, Cepeda ha querido rendir homenaje a su amigo.

“Miénteme, Ricky Merino. PD: En mi cabeza la idea quedaba mejor”, ha escrito el gallego junto a la imagen que, en tan solo un día, suma 140 mil me gustas.

Ricky, que tiene un gran sentido del humor, no ha tardado en responderle en los comentarios: “Luis, joder, hagamos el amor”.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Cepeda imita la portada de un single de sus compañeros. Cuando Nerea lanzó Y Ahora No, también se desnudó para copiar la foto del tema. Vamos, que le ha cogido el gustillo a esto de versionar portadas de sus compañeros.

Cepeda pierde seguidores en Instagram

Parece que Cepeda ha bajado de followers en su cuenta de Instagram. El gallego, que ha visto como su vida ha cambiado en menos de un año, suma casi 580 mil seguidores en la red social.

A pesar de ello, tal y como dice en Twitter, ha perdido algunos seguidores. Eso sí, le preocupa más bien poco:

“¡A ver! A la gente que le sorprenda la pérdida de fw (followers) en IG. Relax, supongo que son personas que se subieron a un carro equivocado y se dan cuenta cada vez que subo y ven una foto. Los que importan son los que se quedan”