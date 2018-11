El momento que todos temíamos parece que podría haber llegado: ¿Amaia y Alfred han roto su relación?

Hoy Lecturas ha publicado unas fotografías de ambos, con el artista llorando y ella consolándole. Imágenes que muchos señalan como el momento de su ruptura o de la charla tras ella.

Rumores de ruptura que después se han desmentido

La realidad es que desde que salieran de la Academia de OT 2017, los rumores de ruptura han acompañado a la pareja.

Pero uno tras otro han ido desmintiéndolos, ya sea con fotografías juntos en las redes sociales, o ellos mismos hablando con los medios.

Aunque esta vez sí parece que el rumor se hace más veraz y estas lágrimas de Alfred, al salir de la gala People in red alarman a sus seguidores.

Incluso algunos presentes aseguran que se escucharon frases entre ellos como: "Es que me dejas aquí tirado", "no me lo estás poniendo nada fácil".

¿Dulceida con Alfred y Amaia con un nuevo amor?

Lo curioso del asunto, es que en esas mismas imágenes aparece Dulceida consolando al catalán. Un momento que ha llamado la atención y que algunos han aprovechado para bromear con que "Dulceida está en todas partes".

Por otro lado, hay quien ya señala al cantante de una banda madrileña de rock alternativo como la nueva ilusión de la singular navarra.