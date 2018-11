Mortal Engines: La producción más grande de estas navidades

¿Y si en un futuro no muy lejano la destrucción del planeta llevara a las ciudades a luchar entre ellas? Y no, no nos referimos a los habitantes de las ciudades sino a las ciudades per se... Algo así es lo que propone Mortal Engines como premisa de una de las producciones más mastodónticas de este 2018 que podremos ver en los cines justo a tiempo para Navidad.

La cinta la dirige Christian Rivers y cuenta con Peter Jackson como uno de los guionistas de la misma. La historia gira en torno a Tom (Robert Sheeman) , un chaval de clase baja de Londres quien se encontrará luchando por sobrevivir tras encontrarse con la fugitiva Hester Shaw (Hera Hilmar) en una batalla mundial sin tregua.

La película se basa en la novela de Phil Reeve que lleva el mismo título. Ya en 2009 fue Peter Jackson quien anunció que se encontraba en preproducción de esta cinta que cuenta, como no, con grandes nombres neozelandeses en el equipo técnico.

A Robert Sheeman y Hera Hilmar se unen también Hugo Weaving, Stephen Lang o Jihae como parte del elenco de la cinta.

Mortal Engines llega a los cines el próximo 14 de diciembre.