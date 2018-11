‘Music’ de Madonna cumple la mayoría de edad

Un 28 de noviembre como hoy pero de hace 18 años Madonna aparecía en Brixton Academy de Londres para presentar en directo su nuevo disco: Music. Cantó solo media hora, el tiempo suficiente para escuchar seis de sus nuevas canciones.

Era el segundo de los conciertos de su Don’t tell me Promo Tour y al acto sólo se podía asistir bajo rigurosa invitación y, entre los que la tenían estaban, por ejemplo, Sting o las Spice Girls. Era la presentación de su octavo álbum que se había lanzado el 19 de septiembre de 2000.

Music cumple la mayoría de edad y aprovechamos la ocasión para conocer 12 curiosidades de este álbum.

#Nº1. El álbum debutó en el Nº1 de más de 20 países, entre ellos, Estados Unidos donde no conseguía algo así desde su Like a prayer de 1989.

#Antecedentes. Tras Ray of light Madonna quería empezar una gira pero el retraso del rodaje de su peli The next best thing paralizó su plan. Publicó Beautiful stranger para la peli de Austin Powers que se llevó un Grammy. Eso hizo que su discográfica la animara a olvidarse de la gira para volver a entrar en el estudio.

Madonna y Ruper Everett en 'The next best thing'. / Getty Images

#Madre. Justo un mes antes de lanzar el álbum, Madonna había dado a luz a su hijo Rocco fruto de su relación con el director de cine Guy Ritchie al que había conocido un año antes gracias a Sting.

Madonna y Guty Ritchie con su hijo Rocco en 2000. / Adrian Dennis / AFP / Getty Images

#Mirwais. Al principio Madonna quería repetir con William Orbit como productor con el que había trabajado en Ray of light pero después de unas cuantas sesiones se dio cuenta de que necesitaba a alguien nuevo. Desde su compañía le pusieron en contacto con el francés Mirwais. Le flipó y quiso trabajar con él aunque al principio no fue fácil porque no hablaba inglés.

#Londres. Music fue el primer álbum que no grababa en su totalidad en Estados Unidos. La mayor parte se hizo en Londres.

#Music. El vídeo de su primer single y el tema que daba título al álbum se grabó cuando ella estaba embarazada de cuatro meses.

#Moda vaquera. Para la promoción del disco utilizó la estética vaquera country. Unos lo entendieron como una parodia y crítica a la cultura country como símbolo de la supremacía blanca, la ambición de los pioneros europeos y el sueño americano. Otros veían un reconocimiento del country como parte importante en la cultura popular estadounidense.

#Bonus Track. Por esa época lanzó American Pie, un tema para la banda sonora de The next best thing. Se incluyó como pista adicional en el disco en todas las ediciones salvo en la de Estados Unidos y Canadá. Madonna insistió en que no formaba parte de Music.

#Music Promo Tour. Madonna dio dos conciertos de presentación. Dolce & Gabbana se encargó del diseño de vestuario y decorado. Se retransmitió por internet con 9 millones de seguidores, todo un logro hace 18 años.

Madonna en el 'Don't Tell Me Promo Tour' en el Roseland de Nueva York en noviembre de 2000. / Scott Gries / ImageDirect

#What if feels like for a girl. El vídeo de esta canción lo dirigió Guy Ritchie y fue censurado en muchos lugares por su contenido violento y explícito. Un portavoz suyo explicó que la contaba la historia de una mujer que, probablemente, había sido maltratada. Ella añadió que su personaje era la fantasía de las cosas que no se les permitía hacer a muchas mujeres.

#Don’t tell me. Esta canción fue su segundo single y lo escribió su cuñado, Joe Henry. Él lo había grabado bajo el título de Stop para su propio álbum. La hermana de Madonna, Melanie, se la mandó y quiso grabar su propia versión.

#Gira. En 2001 por fin pudo poner en marcha la gira que tenía en mente. Fue la primera en ocho años y se convirtió en la gira con más recaudación de un solista en 2001.