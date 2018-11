Katy Perry se despide de una de sus mejores amigas con palabras muy emotivas

Ha tardado seis día en poder expresar lo que está sintiendo. Y es que Katy Perry ha tenido que afrontar la muerte de una de sus mejores amigas que ha fallecido tras una larga lucha contra el cáncer. Se trata de Angélica Cob-Baehler que era una ejecutiva musical que ayudó a crear su carrera musical y propició el despegue de su gran éxito.

“Hace seis días, Angélica Cob-Baehler, una de mis más grandes campeonas y amigas, se marchó de este lugar. Fue una de las mujeres más fuertes que he conocido en mi vida: luchaba contra su cáncer y pasó por quimioterapia duradera, inmunoterapia, traqueotomía, tubos de alimentación durante meses y ensayos experimentales de tratamientos contra el cáncer.”, empezaba un extenso texto que ha compartido en redes junto a una colección de fotos que reflejan su amistad.

“Durante un año vi cómo pasaba por muchas etapas, pero algunas cosas permanecieron constantes: su sentido del humor sarcástico/perverso, su actitud positiva y el increíble amor que sentía por su familia.”, continuaba.

Han pasado más de 10 años juntas luchando por construir una carrera y si hay algo que Katy Perry ha querido destacar en su despedida ha sido su carácter luchador. Gracias a ella, su sueño fue posible. “Ella me hizo querer ser una joven artista cuando ‘robó mis archivos’ que estaban en el limbo en Columbia Records y los dio vida en Capitol Records”, reconocía.

Asegura que ella era como una hermana mayor para ella y que no era la típica que a todo le decía que sí. Todo lo contrario, la ponía entre las cuerdas y cuidaba de ella cuando la necesitaba, “eso es familia”.

Han pasado seis días desde que Angélica falleció pero Katy Perry no ha podido expresar sus sentimientos hasta ahora. “He pospuesto la publicación de estas palabras porque las hace sentir como algo definitivo, aunque no creo que la gente realmente muera, solo deja el cuerpo atrás”, admitía.

También ha querido acordarse de la familia de su amiga que tiene que lidiar con el trágico desenlace. “Lamentablemente, ella también dejó a dos jóvenes increíbles, y un esposo increíble que fue la definición de roca durante todo este proceso”, reconocía.

“En cuanto a mí, nunca dejaré que os olvidéis de que Angélica encarnó al ángel de su nombre, era una mujer de increíble integridad y carácter, una mujer que se entregaba y un ser humano enorme”, terminaba. Está claro que pese a mucho anuncio navideño que esté promocionando, no es el mejor momento para la cantante.