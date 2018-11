‘All I Want For Christmas is You’ de Mariah Carey vuelve a ser un éxito

Todos los años, a estas alturas del año, ya estamos escuchando All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey por todos lados. Da igual que sea en la pescadería de tu barrio que en el club de moda, no hay manera de escapar del villancico pop más famoso de todos los tiempos. Lo sabéis.

Y no nos extraña. Su letra pegadiza, su buen rollo y la voz de Carey hacen que sea el tema perfecto para estas fiestas. Desde que salió en 1994, se ha convertido en todo un himno de la Navidad, siendo, sin lugar a dudas, la canción más famosa de la diva.

Esto se refleja todos los años desde su lanzamiento. Y cuando decimos todos, nos referimos a TODOS sin excepción. Todos los años, All I Want For Christmas is You vuelve a estar en el chart de Billboard.

Esta semana –en la que Ariana Grande vuelve a liderar el famoso chart estadounidense con Thank U, Next- Mariah ha vuelto directamente al número 29. Porque sí, la gente ya está empezando a preparar la Navidad y necesitan su dosis diaria de villancicos.

Sin ir más lejos, el año pasado el famoso tema se coló en el top 10 del chart en el puesto 9. Y es que 24 años después de su lanzamiento, el villancico sigue generando ganancias y su álbum de navideño, Merry Christmas, siendo uno de los favoritos de los estadounidenses por estas fechas.

La primera vez que salió All I Want For Christmas llegó a estar en el puesto número 3 de Billboard. ¡Casi nada!

Desde que se lanzó, esta canción solo le ha dado alegrías a Mariah. Ha ganado varios discos platino gracias al nivel de ventas que consigue cada invierno. Además, también se encuentra entre los villancicos más escuchados de otros países como Reino Unido. Además, hay que sumarle que es el sencillo digital navideño interpretado por una artista femenina más vendido desde que salió. ¡Casi nada!

No hay duda: Mariah Carey es la reina de la Navidad y le queda villancico para rato.