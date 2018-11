Lo nuevo de The Weeknd está más cerca de lo que creemos

Abel Tesfaye, aka The Weeknd, nos sorprendió a comienzos de año con el lanzamiento del EP My dear melancholy y podría no ser el único lanzamiento del 2019.

A través de las redes sociales el propio artista ha sido el encargado de poner a todo el público y a toda la prensa musical tras la pista de un nuevo proyecto musical que podría llamarse Chapter VI.

The Weeknd ha publicado un diseño que recibió de uno de sus seguidores y que algunos han interpretado como portada de este nuevo álbum de estudio. En la imagen jugando con el blanco, el negro y la perspectiva, se muestran los looks más icónicos de The Weeknd con el texto "Love this. VI".

Según el propio músico, el disco llegará muy pronto. Tal vez antes de lo que nos pensamos. Este álbum recogerá el testigo de Starboy (2016) tal vez uno de los mayores éxitos a niveles de ventas y críticas de su carrera.

Ver esta publicación en Instagram love this. Vl Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 26 Nov, 2018 a las 6:21 PST

Seguro que The Weeknd quiere dejar atrás alguno de los momentos más amargos de los últimos tiempos en los que ha recibido una reclamación de derechos de autor sobre la canción A lonely night.

Ahora solo queda comprobar si el estilo de sus nuevas canciones seguirá sus anteriores trabajos o apostarán por las baladas como su EP sorpresa My dear melancholy.