Adam Levine habla sobre el momento en el que supo que ‘Girls Like You’ sería un éxito

Girls Like You se ha convertido en uno de los mayores éxitos musicales del año. La colaboración de Maroon 5 junto a Cardi B, que fue lanzada en mayo, ha conseguido conquistar los principales charts mundiales. Sin ir más lejos, ha sido número 1 de LOS40.

Pero no ha sido un éxito inmediato. A pesar de haber salido a finales de mayo, el grupo estadounidense tardó cuatro meses en alcanzar la primera posición de Billboard Hot 100. ¿El problema? Que Cardi B con su I Like It y Drake con Nice For What no se lo pusieron nada fácil.

Ahora, el videoclip de Girls Like You es uno de los más vistos del año, sumando más de 1300 millones de reproducciones. ¡Casi nada! Solo el tema de Te Boté de Ozuna y Bad Bunny le supera en reproducciones.

Lo curioso es que Adam Levine ha contado en una entrevista para Variety el momento exacto en el que se dio cuenta de que Girls Like You sería todo un éxito. Y tiene que ver con el momento en el que grabaron el videoclip:

“Una vez que iba cogiendo forma con el audio de la canción, lo supe. ¡Esto es grande, grande, grande!”

Además, en la misma entrevista, el vocalista del grupo reflexiona sobre la importancia de los vídeos musicales en la actualidad: “Es divertido, por mucho que los vídeos se hayan convertido en una opción, son más importantes que nunca. Una buena propuesta visual, con el tema indicado y en el momento preciso, siempre sea bueno y poderoso, es algo explosivo”.

El videoclip, donde aparecen 25 mujeres súper conocidas del mundo del entretenimiento como Jennifer Lopez o Gal Gadot, ha sido toda una revolución. Fue el propio Adam quien tuvo que pedirle personalmente que se apuntasen al proyecto.

Además, su mujer (la supermodelo Behat Prinsloo) y su hija (Dusty Rose), también se apuntaron: “Pensé que le estaría haciendo un flaco favor a mi hija si no la dejaba salir en el vídeo junto a otras mujeres increíbles”.

No hay duda que Girls Like You se ha convertido en otro de los grandes éxitos de Maroon 5. ¡Y nosotros nos alegramos por ello!