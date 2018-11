'Hanging' Tough' de New Kids On The Block vuelve a ser noticia 30 años después

Hubo un tiempo en el que decía New Kids On The Block en alto y a tu lado sólo escuchabas gritos. Es la reacción que provocaban estos chicos guapos que, además de cantar bailaban y se convertían en los influencer del momento que, sin tener redes sociales, llegaban a todo el mundo.

Fue la boy band pionera en un fenómeno que continuó en los 90 con Take That, Backstreet Boys, ‘NSync o Westlife. Desataron la locura entre los fans y aunque se disolvieron en 1994 después de que Jonathan Knight anunciara que se marchaba. A lo Zayn Malik. El resto decidió continuar pero al poco tiempo se acabó la historia, ¿os recuerda a One Direction?

Pero ha llovido desde entonces, era 1988 cuando publicaban Hanging’ Tough, el álbum que les lanzó a la fama y les convirtió en un grupo de masas. Tras un primer álbum que fue un auténtico fracaso y a punto de ser desterrados de la compañía, las cosas empezaron a cambiar, sus seguidores empezaron a crear clubs de fans y la cosa se disparó. Pasaron a forrar las carpetas y habitaciones de la mayor parte de adolescentes de aquella época.

Y sí, has hecho bien las cuentas, New Kids On The Block están de aniversario ahora que han pasado 30 años desde aquel estreno. ¡30 años ya!

Y una fecha tan señalada no podía por menos que venir acompañada por una reedición. Este nuevo trabajo, que se publicará el 8 de marzo de 2019, incluirá los 10 temas que había en el disco original y, además, remixes, versiones extendidas y tres temas inéditos.

Con aquel disco consiguieron llevarse un American Music Award y conseguir su primer nº1 en la lista de los más vendidos en Estados Unidos con I’ll be loving you (forever). Logro que repetirían con otros temas como el que daba título al álbum.

Esta nueva edición estará disponible en formato digital, algo impensable cuando salió en 1988 pero, además, y tirando de la nostalgia, también tendrá formato vinilo, cd e, incluso, cassette. Cuidadito que no vuelva este formato cinta en un revival que contraste con las nuevas tecnologías.

Y que conste que también habrá gira a partir del 2 de mayo, el Mixtape Tour, aunque, de momento, sólo por el norte de América. Y no irán solos, les acompañarán grupos de aquella época como Salt’N’Pepa, Tiffany (de la que fueron teloneros en sus inicios), Debbie Gibson y Naughty by Nature.

Todos ellos son los que también participan en el primer single, 80s Baby. Si todavía no lo has escuchado ya te aviso que no puedes esperar nada nuevo ni actual. Es más bien una mirada al pasado que para los que fueron fan del grupo les traerá buenos recuerdos.

Desde que en 2008 decidieron reunirse de nuevo, han estado publicando cosas y saliendo de gira a intervalos intermitentes. Desde luego, sin el éxito de los 90 pero manteniéndose e inaugurando su estrella en el paseo de la fama de Hollywood el pasado 2014. Veremos qué les depara el futuro y este 30 aniversario.