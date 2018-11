¿Quiénes son Clean Bandit? 10 años de la banda del momento

Puede que en los últimos años te hayas acostumbrado a cantar sus canciones hasta el punto de que se hayan convertido en uno de tus grupos favoritos sin que te hayas dado cuenta. Hablamos de Clean Bandit, una de las bandas del momento, que en este 2018 cumple sus 10 años de existencia.

Porque sus integrantes, Grace Chatto, Jack Patterson, Luke Patterson y Neil Amin-Smith se conocieron en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) donde crearon un cuarteto clásico que llamarían Clean Bandit (algo así como un completo granuja).

Eran casi como una familia. Y no sólo porque los Patterson fueran hermanos (criados en el norte de Inglaterra) sino porque Jack y Grace salían juntos cuando decidieron formar el grupo. Grace era una joven londinense nacida en 1985 cuyo amor por la música clásica quedó fuera de toda duda desde pequeña.

Su trabajo como grupo no daría sus primeros frutos hasta que entre 2012 y 2013 publicaran sus primeros sencillos: A+E, Mozart's House y Dust Clears. Fueron canciones con cierto recorrido en Reino Unido pero que no tuvieron el 'punch' necesario para romper fronteras.

Su historia iba a cambiar en diciembre de 2013 cuando Rather be vio la luz. Le costó arrancar pero desde enero ya fue imparable. Clean Bandit había creado su primer hit mundial. Una canción que conquistó las listas de ventas empezando por la de Reino Unido. Música electrónica, toques de música clásica y una voz para no olvidar: la de una por entonces poco conocida Jess Glynne. ¿Qué vueltas da la vida, verdad?

Rather be se convirtió en la canción mejor vendida en las dos últimas décadas de la industria británica. Las puertas para lanzar su disco de debut se abrieron de par en par y aquel mismo mes de junio lanzaron New Eyes, un álbum que iba a incluir este tema que ganaría el Premio Grammy a la Mejor Cancion Dance.

La historia de la música está plagada de casos como el de Clean Bandit: bandas que triunfan mundialmente con una canción y que a los dos años nadie se acuerda de su siguiente disco. Pero eso no le sucedió a estos británicos que se tomaron su tiempo para estar satisfechos con su música.

El primer sencillo de su segundo proyecto musical fue Tears. Tuvo un buen resultado pero no excepcional. A ello hubo que sumar la marcha del violinista y pianista Amin-Smith. Pero la confianza en la existencia de la banda no disminuyó y prueba de ello es Rather be, canción con la que volvieron al número 1 de la lista de singles del Reino Unido durante varias semanas con unas cifras superiores a los 5 millones (entre reproducciones en streaming y venta de singles físicos y digitales).

Clean Bandit eran ya todas unas estrellas: una cantante que además toca el violoncello (la rubia Grace Chatto), un cantante/teclista y un batería (los hermanos Jack y Luke Patterson. Y descubrieron una fórmula para su éxito: grandes invitados (como Anne-Marie y Sean Paul) para sus grandes canciones.

Lo petaron en 2014 con Rather be, en 2016 con Rockabye, en 2017 con Symphony (junto a Zara Larsson) y en 2018 con Solo (junto a Demi Lovato), razón por la que se han convertido en uno de los grupos de moda y con mayor proyección de la música británica.

Sus videoclips, dirigidos por Jack Patterson, el cantante, teclista y bajista no suelen ser los vídeos que el público podría esperar pero aún así consiguen impactar al público con su estética y su manera de contar historias.

Todo está preparado para el lanzamiento, este 30 de noviembre, de su segundo disco de estudio, What is love? que no debería faltar en tu colección musical.

Y si no fallan las cuentas, siguen siendo pocas las canciones en las que podremos escuchar a Chatto y a Patterson como vocalistas principales de sus canciones. Supongo que ya tienen suficiente con componer, producir, tocar instrumentos y dirigir vídeos. ¡Siempre nos quedará el directo!