Con cuatro películas el director Steve McQueen (Londres, 1969) ha conseguido un nombre que muchos otros tardan toda una vida en alcanzar. Hunger (2008), Shame (2011), 12 años de esclavitud (2013) y ahora Viudas conforman toda la obra como largometrajista del regidor inglés.

Un trabajo en conjunto que desde un primer momento captó la atención de los críticos tras alzarse con varios galardones con su ópera prima, entre ellos una mención en el Festival de Cine de Cannes, y por haber sido desde hace ya diez años uno de los fijos entre los nominados a los premios BAFTA. Su 12 años de esclavitud fue la mejor película de 2013 según los Oscars. Y esta enumeración podría dar para varios párrafos.

McQueen vuelve ahora a los cines con Viudas, el que puede que sea su trabajo menos turbador. La historia, basada en la serie británica de mismo nombre de 1983, de cuatro mujeres que se conocerán cuando, al morir todos sus maridos miembros de una banda de ladrones tras un atraco, se encuentren con un panorama vital que no esperaban. La película traslada su acción del Londres ochentero a un Chicago actual, pero el espíritu sigue siendo el mismo.

En tono de thriller la película cuenta las artimañas de las cuatro protagonistas para sobreponerse a una realidad hasta entonces desconocida.

Viola Davies, Michelle Rodríguez, Elizabeth Debicki y Carrie Coon comparten el protagonismo con unos muy menores personajes masculinos encabezados por Liam Neeson, Daniel Kaluuya y Colin Farrell.

Steve McQueen: "A veces la verdad es dura y no me importa mostrarlo"

“Viola es una de las mejores actrices de su generación” dictamina el director a su paso por Madrid para presentar Viudas. Una película eminentemente femenina que coincide en el tiempo con los momentos de mayor reivindicación en el cine: “No hago películas pensando en si son de hombres o de mujeres. La he hecho porque es una buena historia” contesta McQueen al hablar de la intencionalidad de un proyecto evidentemente de género.

Viudas se separa un buen trecho de sus anteriores trabajos. Es fácil de ver, digerible, entretenida. Es buena, también, pero no deja ese poso amargo que sí dejaban Shame o 12 años de esclavitud: “Mi intención no es hacer películas difíciles, pero a veces salen así” contesta el director y añade: “A veces la verdad es dura para la gente, pero, ¿sabes qué? No me importa”.

Esa búsqueda de la verdad lo lleva a mojarse acerca de la situación política mundial, a la que califica de basura, o de la cantidad de nueva televisión que hay que no considera que llegue a cumplir con unos estándares mínimos de calidad.

Todo lo que nos contó – y mucho más – lo tienes en el vídeo que encabeza esta nota. Recuerda que Viudas se estrena el 30 de noviembre.