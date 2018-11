Cardi B, Beyoncé, Ariana Grande o Rihanna, entre las mujeres más influyentes en moda

Natalia Ferviú ha querido comentar en YU, la lista que ha elaborado la plataforma de búsqueda de moda global Lyst con las mujeres más influyentes en la moda de 2018.

Ha rastreado más de 100 millones de búsquedas este año, de 80 millones de compradores en todo el mundo, junto con las métricas de las redes sociales para entregar The Year in Fashion Report. Vamos, un top con esas chicas a las que seguimos a la hora de vestirnos siguiendo las tendencias.

Lo primero que habría que destacar es que en el top 10 de esta lista no hay ninguna española. Ni siquiera Rosalía que parece haberse convertido en uno de los referentes del momento.

10. Ariana Grande

9. Rihanna

8. Blake Lively

7. Chiara Ferragni

6. Serena Williams

5. Beyoncé

4. Cardi B

3. Meghan Markle

2. Kim Kardashian

1. Kylie Jenner

Entre las cosas que han comentado de este top es la lucha de egos en el clan Kardashian; el look imposible de Cardi B en las alfombras que nada tiene que ver con su look de día, que es el que gusta; las búsquedas de cuello barco que se han incrementado gracias a Meghan Markle o el de looks negros con tutú que ha puesto de moda Serena Williams.

Si la lista, de por sí, ya es interesantes de analizar, si quienes lo hacen son Natalia Ferviú, Dani Mateo, Iggy Rubin y Lorena Castell… te echarás unas risas. Dale al play y comprueba si coincides con lo que ellos piensan.