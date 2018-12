3 de 10 Show Must Go On es una canción de despedida. Brian May la compuso para Freddie Mercury, que moriría seis semanas después de lanzarla. A Queen le tocó la enfermedad de frente. Después de la muerte del cantante, Brian May, Roger Taylor y John Deacon continuaron con el legado de su compañero: lo recordaron con un concierto tributo en el que, además, dieron a conocer la Mercury Phoenix Trust, la fundación que habían creado para luchar contra el sida en todo el mundo.