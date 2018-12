1 de 12 ¿Estás sentado o sentada? Aries, este mes de diciembre van a ocurrir cosas grandes en tu vida: antes del día de Navidad te encontrarás con alguien del pasado. Al igual que la canción de Clean Bandit Baby, que dice 'Take me back to that long September, Don't know how I ever let you go' (Llévame a ese largo septiembre, no sé cómo te dejé ir), te replantearás lo que hubiese pasado con aquella persona. En cuanto a tu vida social, a pesar de ser Navidad, preferirás pasarla en soledad, al más puro estilo de Carly Rae Jepsen en Party For One.