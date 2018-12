Maroon 5 son Nº 1 por tercera semana no consecutiva

Maroon 5, acompañados de la rapera Cardi B, se han encaramado esta semana al primer puesto de la lista de LOS40 con Girls like you. Es su tercera semana (no consecutiva) en la cumbre, lo que convierte a este tema en el cuarto que a lo largo de lo que llevamos de 2018 han sumado tres semanas en lo alto. Los otros tres son Lo malo, de Aitana y Ana Guerra, La cintura, de Álvaro Soler, y One kiss, de Calvin Harris y Dua Lipa.

Con más de 1.360 millones de reproducciones en YouTube, Girls like you es una de las grandes canciones de este año. El clip es el tercero más visto este año en esa plataforma, por detrás de Te boté, de Casper, Nicky Jam, Bad Bunny y otros, y X, de Nicky Jam y J Balvin. Contiene además un mensaje importante, que visibiliza la diversidad de las mujeres.

Solo queda felicitar a Adam Levine y los suyos, y a la rapera Cardi B, una de las pocas mujeres que está compitiendo en primera fila del hip hop con los hombres. El mes de diciembre no ha podido empezar mejor en la lista. ¡Enhorabuena!