Manuel Carrasco - Llámame loco [2018]

Ya lo decíamos después de asistir a una primera escucha del disco nuevo de Manuel Carrasco, es algo grande que va a marcar un punto de inflexión en la carrera del onubense. Una producción que suena a grande e internacional y unas canciones que llevan verdad.

Y eso es lo que estamos descubriendo con cada cruz que nos desvela de este mapa que podremos conocer íntegro el próximo 7 de diciembre y que va a consolidar a Carrasco como uno de los compositores imprescindibles de nuestra escena.

Se nota que estas nuevas canciones están hechas con el corazón. No hay más que escucharle hablar del más de un año de trabajo que le ha dedicado a este proyecto del que se siente tan orgulloso. No hay más que ver el unboxing del cd para darse cuenta de que no puede estar más contento.

“Me encanta ver que sigues creyendo en el formato físico, haciendo las cosas con tanto amor y haciendo algo único y super currado. Felicidades, Manuel, ese es nuestro maña, nuestro camino”, escribía en los comentarios de estos vídeos Dani Martín. Y es que es imposible, como colega de profesión, no sentirse orgulloso de lo que ha hecho Manuel con este disco.

Y lo siento Dani Martín pero Manuel te ha quitado el honor de ser el primer artista español en dar un concierto en el Wanda Metropolitano, el estadio de tus colores. Será el próximo 29 de junio y todo apunta a que podrá presumir de un ‘sold out’ porque cada vez son más los que se dejan tocar por su sensibilidad.

Tras Me dijeron de pequeño y Déjame ser, llega ahora Llámame loco, otro canto al amor de esa persona especial, de la música o de lo que cada uno quiera interpretar como importante en la vida. Solo podemos decir que tenemos ganas de más.