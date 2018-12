5 Covers de Charlie Puth que merecen la pena escuchar

Que no te engañe su cara de niño bueno: ¡Charlie Puth ya es todo un hombre! El artista estadounidense cumple este 2 de diciembre, nada más y nada menos, que 27 añitos.

Lo conocimos gracias a su tema Marvin Gaye en 2015 (sí, aquel tema entre pop y soul que cantaba junto a Meghan Trainor). Lo pusimos en nuestro radar gracias a su álbum Nine Track Mind que contiene temazos como We Don’t Talk Anymore o One Call Away. Y nos enamoramos de su talento tras escuchar el disco Voicenotes, donde destaca su Attention.

A pesar de que, como quien dice, acaba de llegar a la industria musical, cuenta con varios discos platinos, ha compuesto para otros artistas y tuvo el vídeo más visto de Youtube con See You Again hasta que llegó Despacito. Vamos, que sabe lo que es el éxito.

Además, él se compone y se produce sus canciones. Todo un todoterreno. Pero el bueno de Charlie, como muchos otros, empezó subiendo covers a Youtube.

En 2009, con 18 años, abrió su propio canal donde empezó a publicar sus propias versiones. Dos años más tarde ganó un concurso de versiones organizado por el famoso bloguero Pérez Hilton. ¿Y con qué canción lo hizo? Nada más y nada menos que con Someone Like You. De ahí, fue al programa de Ellen DeGeneres, donde le ofrecieron un contrato con una discográfica.

Pero la canción de Adele no es la única cover de Puth que merece la pena escuchar. Tras buscar y buscar en Youtube, hemos dado con las mejores covers del cantante para celebrar sus 27 primaveras. ¡Escúchalas!

Titanium

Charlie es un seguidor incondicional de la carrera de Sia. El estadounidense ha seguido siempre la música de la artista. Por eso no es raro verlo interpretar covers de ella. Junto al piano y mirando a cámara, en 2012 el cantante subió esta versión del ya clásico de David Guetta y Sia. ¡Preciosa!

Chandelier

Como os decíamos, las canciones de Sia se encuentran entres las favoritas del cantante. Al menos para intepretarlas. En 2014, justo un año antes de que saltase a la fama, Puth lanzó esta bonita versión del hit.

Cuatro años después la cover suma más 30 millones de visualizaciones. Nosotros nos preguntamos: ¿y la colaboración con Sia pa' cuándo?

Skyscraper

Una de las primeras covers que subió a Youtube fue la balada de Demi Lovato de 2011: Skyscraper. Acompañado de nuevo por el piano, el artista hace suya la canción, dándole más importancia a los acordes del instrumento. Una versión que nos pone los pelos de punta.

Story Of My Life

En 2012, Charlie tampoco pudo evitar interpretar uno de los mayores éxitos de One Direction: Story Of My Life. Una versión mucho más lenta que la original, pero igual de emocionante. ¿Te gusta más que la original?