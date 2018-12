Así es compartir piso con estudiantes teniendo más de 40 años

Compartir ya no es solo cosa de veinteañeros universitarios. Olvídate porque en nuestro país, cada vez comparte piso más gente. De hecho, según el portal inmobiliario Idealista, la demanda de pisos compartidos en España creció en el año 2017, un 80%.

La mayoría de personas que buscan compañero siguen siendo jóvenes de menos de 30 años, pero el portal también avisa de que ya no es tan raro encontrar a gente de 40 o 50 años buscando un piso compartido.

En Anda Ya lo hemos comprobado. Hemos contado con el testimonio de varias personas que nos cuentan cómo les ha ido en la aventura de compartir siendo ya no tan jóvenes.

Un andayero nos ha contado su peculiar experiencia. Compartió casa con un indio y, desde luego, aprendió mucho: ''Nos acabó diciendo que él no compraba papel higiénico porque en su país la costumbre era limpiarse con las manos''.

Carmen de Valencia asegura que ella ha compartido con varios estudiantes. Probó y asegura que le ha cambiado la vida: ''Alquilo habitaciones a estudiantes que vienen a hacer algún máster o algún curso''. Carmen nos cuenta que esto le ha rejuvenecido: ''Me voy de pubs con ellos y tengo viajes pendientes a sus países. Me han dado vida''

La experiencia de Estela no ha ido tan, tan bien: ''le alquilé la habitación hace dos meses a una chica de 18 años y hace dos semanas me encontré una fiesta enorme en mi salón. 20 personas liándola parda, les eché y se me encaró ella con todos sus amigos. A día de hoy, no nos hablamos''. Desde luego que la cosa no ha ido como ella esperaba y, ahora tiene que aguantar con ella.

¿Y tú? ¿Volverías a la divertida experiencia de compartir aunque hayas superado la barrera de los 30? El experto en tener a gente en casa: Bertín Osborne, nos ha dejado un regalito para que, por lo menos, te eches unas risas mientras piensas en lo mal que te cae tu compi.