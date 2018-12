Edurne se quita la espinita: “‘Servir y proteger’ es el comienzo de algo nuevo”

Servir y proteger, la serie diaria de La 1, estrena este lunes nueva temporada y lo hace incorporando nuevas caras a la rutina diaria de esa comisaria de barrio que tanto les gusta a los espectadores de TVE.

De todos, ha llamado especialmente la atención el fichaje de Edurne, que aterriza en la ficción para interpretar a Sara Barrios, la atractiva camarera de un pub de la zona. Ella es un rostro recurrente en televisión, pues lleva varias temporadas ejerciendo de jueza en Got Talent. Pero...¿qué hace una chica como ella en un sitio como Servir y proteger?

Tenía una espinita: hacer un papel fijo en una serie

"La productora [Plano a plano] se puso en contacto conmigo y me ofrecieron ser Sara", explica Edurne a LOS40. "Hicimos una prueba para ver qué tal me sentía y fue genial. El tema de la interpretación es algo que siempre me ha gustado y, aunque ya he hecho cameos en otras series y he hecho teatro musical, es la primera vez que tengo un papel en una serie tan importante como Servir y proteger".

Antes de participar en Operación triunfo e irrumpir posteriormente en la industria musical, a Edurne ya le picaba el gusanillo de la interpretación. De hecho, antes de entrar en la Academia, hizo varias cositas de publicidad. Sin embargo, Servir y proteger es la primera vez que la eurovisiva se vincula a una producción de estas características con un papel fijo.

"Es algo que siempre me ha gustado", confirma ella. "Me gusta hacer muchas cosas, probar diferentes ramas y tenía la espinita de hacer un papel fijo en una serie, y por fin ha llegado la oportunidad de quitarmela".

'Servir y proteger' es el comienzo de algo nuevo

Además, aceptó hacer Servir y proteger porque le conquistó el personaje de Sara, pero, sobre todo, porque sus padres son unos fieles seguidores de la ficción de la cadena pública: "Mis padres llevan viendo la serie desde el primer capítulo. Son fans incondicionales y cuando les dije que iba a ser parte del elenco les hizo muchísima ilusión. Estar en la serie que ellos siguen es genial".

Trabajar en una serie diaria no es fácil. El ritmo de grabación es frenético y los actores tienen unas intensas jornadas de rodaje, y Edurne lo está comprobando ahora en primerísima persona. "El ritmo de trabajo es bastante duro, sobre todo los madrugones, que yo los llevo bastante mal porque soy muy dormilona", afirma. "Cuando te tienes que levantar a las 5 de la mañana, porque te recogen a las 6 y a las 8 ya estás en el set de rodaje...Eso sí, lo estoy disfrutando tanto que no se me hace ni duro".

Y tanto que lo está disfrutando. Tanto es así que Edurne se plantea hacer más cosas dentro la ficción española: "Servir y proteger es el comienzo de algo nuevo".