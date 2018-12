Así han sonado todos los Números 1 de la Lista de LOS40 en diciembre

La música nunca muere. Nos acompaña a todas horas durante el día, y lleva haciéndolo desde que tenemos uso de razón, e incluso antes. Y si hay algo que caracteriza a LOS40 es su capacidad de dar vida sonora en la radio a todos esos temas que nos han acompañado a lo largo de los años. Lleva haciéndolo desde que se inauguró la Lista de LOS40 en el año 1966 y continúa haciéndolo en nuestros días.

Como ya hicimos con el mes de noviembre, hemos recopilado todos aquellos éxitos que consiguieron alcanzar la primera posición de nuestra lista. Pero, en esta ocasión, el mes protagonista es diciembre, los 31 días de polvorones, mazapanes, villancicos y cascabeles. ¡Dale al play!

Desde Barbra Streisand con su Woman in Love en 1980, Morena Mía de Miguel Bosé en 2011, y pasando por I'm Your Baby Tonight de Whitney Houston en 1990. Unos hits que no solo marcaron la historia de la música, sino también la de LOS40.

Y es que si algo caracteriza a la música es su inmortalidad. No importa cuándo un artista decida publicar un tema, que no tendrá fecha de caducidad. Eso sí, solo algunos podrán perdurar en la memoria de los melómanos con muy buenos recuerdos.

Porque al fin y al cabo se trata de eso. La música nos evade a una realidad paralela llena de recuerdos, de momentos y de personas que marcaron algún momento de nuestras vidas. La música tiene el poder de hacernos viajar en el tiempo. Escuchar Brilliant Disguise de Bruce Springsteen te traslada a un lugar, al igual que también lo hace Hey Jude de Gloria Estefan, una canción que además compartes con un ser querido.

Y es que aunque las canciones que llegaron a lo más alto de nuestra lista en diciembre no se traten precisamente de villancicos, nuestros oyentes no dejaron de darlo todo en las cenas de empresa y las reuniones familiares que protagonizan esta época del año.

Ahora es momento de seguir dando vida a todos estos temas que nos hacen viajar reproduciéndolos en nuestras cabezas. ¡Sintoniza!