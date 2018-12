Leiva vuelve a darnos una lección de estilo

Seguro que muchos de los que piensan en Leiva recuerdan esa chaqueta tipo militar que ha lucido en tantas ocasiones. Pues bien, es de La Condesa, una de sus firmas fetiches que sigue diseñando su fondo de armario.

En una de las últimas fotos que ha publicado le hemos visto en tonos cálidos con un pantalón en blanco roto de talle alto con una camisa floreada en verde y rosa palo. Una tonalidad un tanto desgastada que nos recuerda a los años 70 que tanto le gustan.

El caso es que aprovechaba la foto para dar las “gracias a mi bella amiga por los trajes de calidad que siempre me hace”. Y esa mujer es Marina Conde, la diseñadora de esta firma que se ha posicionado como una de las más destacadas entre las celebrities por el diseño, sobre todo, de sus americanas de corte rockero, circense y militar.

Leiva es uno de sus clientes más fieles y, ya nos avisa, “hombres y mujeres por igual, terrícolas en general, preparaos para morir de amor con Leiva en su nuevo fondo de armario de La Condesa”. El cantante está ya preparando nuevo disco y eso incluye imagen para presentarlo y, por lo que podemos ver, ya sabemos que sello estilístico tendrá.

Pero él no es el único músico que ha caído rendido ante esta diseñadora. Es especialmente querida por los concursantes de Operación Triunfo 2017. Ana Guerra, Miriam Rodríguez, Lola Índigo o Agoney ya saben lo que es llevar sus chaquetas. También, otras cantantes como Javiera Mena, Brisa Fenoy, David Otero o India Martínez.

Pero en el cuidado estilismo de la última foto de Leiva no sólo llama la atención su traje sino también su sombrero, otra de sus señas de identidad. Es una creación de Nick Fouquet, un artesano en este campo que viste las cabezas de las celebrities más cool. Era un modelo que un buen día decidió cambiar las pasarelas por un taller de sombreros en Venice Beach.

No ha dudado en compartir la foto de Leiva que lo ha considerado un gran honor. Y no es de extrañar porque si echas un vistazo al Instagram de Fouquet lo menos que te quedan son ganas de comprarte una de sus piezas. Tiene un rollo como pocos y sin muchas extravagancias, no hay más que ver la aparente simplicidad del elegido por Leiva.