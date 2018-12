Ricky Merino confiesa la condición que puso Nerea Rodríguez para salir en su vídeo

Ricky Merino se ha vuelto loco escuchando su single en LOS40 durante la entrevista que le han hecho Carolina Iglesias e Iggy Rubin en YU. Dale al play para comprobar su reacción. Un single que ha sido nº1 en iTunes durante tres días.

Miénteme ha llegado acompañada de un videoclip que ha dado mucho que hablar. “Hay un montón de gente desnuda en el videoclip que son amigos míos de Mallorca que vinieron a desnudarse”, confesó el cantante.

Pero además de sus amigos de siempre hay algunos nuevos vinculados a la Academia de Operación Triunfo como Raoul, Nerea Rodríguez o Itziar Castro, la profe que fue despedida.

Eso sí, alguno puso sus condiciones. “Me fui a comer con Nerea un día y le conté la idea del videoclip y le dije ‘va a haber cameos especiales’. Itziar ya había confirmado. ‘Yo quiero salir’, dijo Nerea, ‘cuenta conmigo pero yo no salgo desnuda’. Fue como la condición de ella y como teníamos a Daniel Volta haciendo el vestuario, pues teníamos la cosa de que iba a ir un poquito tapadita. Ahora sí, mis amigos de Mallorca, todos desnudos”, explicó.

En cuanto a la participación de Raoul, el otro compañero de edición de concurso, explicó que “pasó que cuando llegó al rodaje no sabía muy bien de qué iba el asunto. Estaban rodando un making of y le preguntaron ‘¿qué opinas del videoclip?’ y no sabía de qué iba y me dijo, ‘Ricky, ¿me puedes contar de qué va esto?’ y me dijo, ‘¡Ay, Ricky!’. Se le ve al final, con una chica con una jaula en la cabeza. Se la íbamos a poner a Raoul en un principio pero no le cabía por la nariz”.

Está claro que no filtra las cosas que cuenta y lo hace con total naturalidad. Le gusta provocar, como hemos podido comprobar con su primer vídeo e Instagram lo sabe. “Me han denunciado tantas veces y me han borrado tantas publicaciones ya, que la última vez me dijeron ‘chiqui, o te relajas un poco o te borramos la cuenta’ y fue como ‘ostras, me la van a borrar’”, admitió, “lo que me da mucha rabia es que Instagram cuando me manda los avisos siempre detallan que es el pezón femenino, que se pueden ver los pezones femeninos”.

Miénteme es la versión en castellano de una que originariamente era en inglés, Like to me. “Me aconsejaron que en España, mejor sacar algo en español por hábitos de consumo. Fue como un experimento. A mí me gustaba en inglés pero fue como vamos a probar a hacerla en castellano y en castellano me gusta mucho.

Y ahí no queda la cosa porque es que, además, esta canción es la segunda parte de otra que ya había publicado hace un año. “Escribí Mi isla basándome en una experiencia personal amorosa un poco dura. Hay muchas relaciones que se vuelven tóxicas y se puede estropear porque se sustenta en el sexo y se vuelve más tóxica y Miénteme venía a ser la segunda parte”, reconocía, “creo que voy a dejar de escribir sobre esta relación porque si no, voy a parecer como Maroon 5 con su primer disco”.