6 de 10 Entre reediciones y conciertos añadidos, Bon Jovi lleva un par de años que no para. La mítica banda sigue presentando en directo This house is not for sale y llegará a España el próximo 7 de julio de 2019. Todas las entradas están agotadas para el que es el único show que Bon Jovi ofrecerá en nuestro país en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.