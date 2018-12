11 de 23 Thank u Next no es el único vídeo de Ariana Grande que se ha inspirado en el cine. En Right there, dirigido por Nev Todorovic nos traslada al Romeo + Julieta de Baz Luhrmann (1996), concretamente al baile de máscaras. Romeo es Patrick Schwarzenegger y Big Sean interpreta a The Priest. Aparece un astronauta que muchos compararon con el personaje de Paul Rudd aunque, en realidad, era un homenaje a la productora que se llama The Young Astronauts.