El show de Victoria's Secret dejó un sabor agridulce a Halsey

Este fin de semana, ¡por fin hemos podido ver el desfile de Victoria’s Secret! Las modelos más cotizadas del mundo se han puesto las alas y han echado a volar sobre la pasarela. Kendall Jenner, Barbara Pavin, Bella Hadid, Winnie Harlow o Alexina Graham solo han sido algunas de las tops que han desfilado en Nueva York.

Aunque el desfile se grabó el pasado 8 de noviembre, ha sido este 2 de diciembre cuando ha sido transmitido por televisión y, como todos los años, ha sido una pasada. Sobre todo gracias a las actuaciones musicales de Shawn Mendes, Bebe Rexha, The Chainsmokers, Kelsea Ballerini, The Struts y Halsey.

A pesar de eso, son muchos los que han echado en falta diferentes condiciones y cuerpos. No hay ninguna chica de tallas grandes en el desfile. Tampoco hay una mujer trans.

De hecho, Ed Razek, el director de marketing de la conocida firma, tuvo unas polémicas declaraciones el pasado mes de noviembre asegurando que la marca no debería contar con “transexuales” porque “este show es una fantasía, un show especial de 40 minutos. Es lo que hay”.

Se trata de unas palabras bastante ofensivas para el colectivo transexual, cerrándole las puertas hacia posibles desfiles.

La cantante Halsey – quien cantó en esta edición su tema Without Me- no se ha quedado indiferente hacia aquellas palabras. Como persona que pertenece al colectivo LGTBQ –siempre ha sido clara respecto a su bisexualidad- ha salido en defensa de las mujeres transexuales publicando un texto en su cuenta de Instagram:

“He adorado el Victoria’s Secret Fashion Show desde que era pequeña. Actuar este año en él con otros increíbles artistas y modelos/amigas currantes debería haber sido la mejor noche de mi vida. Sin embargo, tras la grabación, se hicieron algunos comentarios sobre el desfile que no puedo ignorar. Como miembro de la comunicad LGTBQ no tolero ninguna falta de inclusión. Sobre todo si se basan en estereotipos. Si estás en mi perfil porque viste mi actuación, permítame que dirija tu atención a GLSEN: una organización que protege a la juventud LGTBQ”

Además, la cantante estadounidense se despide, animando a las personas LGTBQ a que se sientan seguras “porque tienen aliados”.