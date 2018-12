Aitana y 10 temas de los que tal vez no la habías oído hablar antes

Aitana ha lanzado Trailer y si a eso le unes que tiene libro en la calle, perfume, colaboraciones de moda… está claro que es la chica del momento por razones varias. Y parece que no se le avecina tiempo de descanso, sino todo lo contrario. Es momento de hablar de todo lo que está haciendo y eso es lo que ha hecho en YU con Dani Mateo, Carolina Iglesias e Iggy Rubin.

Una vez más ha demostrado ser una de las personas con más naturalidad de la industria. Habla sin pensar dos veces lo que dice y eso, a veces le cuesta algún disgusto. Pero ojalá que no cambie porque es parte de su encanto.

Dios, Shawn Mendes, su bebida favorita, su casa, el dinero que está ganando o sus miedos, son algunas de las cosas de las que ha hablado en el programa. Te las resumimos en 10 puntos aunque no dejes de darle al play porque ver cómo lo cuenta, no tiene precio.

#1. Cuentas. Reconoce que sus padres ya no tienen que darle la paga de 40 euros semanales que le daban antes. Ahora son ellos los que llevan sus cuentas. “Mi padre es contable y me ayuda. Yo soy consciente de cómo se lleva, lo que gano y todo”.

#2. Vas a quedarte. Es uno de los temas de la primera parte de su disco. “Aquel día estaba asustada porque esta canción, cuando la compuse con Morat, el mismo día, la grabamos para tenerla, lo típico, como primera prueba. Y me salió muy guay y estaba muy contenta. Cuando fui a grabarla del todo, estaba afónica y yo decía ‘madre mía, el día de la grabación…’. La canté bastante porque tenía la voz dormida y decía 'me está saliendo fatal’. Y pensaba, ‘el señor que está grabando las voces va a pensar que canto fatal’. Al final, salió”.

#3. Variedad de estilos. Trailer es una colección de canciones que se mueven por diferentes géneros. “Realmente me gustan todos, de ahí la gracia, por eso no he hecho, porque me gustan todos los estilos. Por ejemplo, no se cantar flamenco y no lo haría por respeto. Lírico… tampoco lo haría”.

#4. Shawn Mendes. “Cuando me empezó a seguir me llamó Raoul. Fue como ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa?’, porque era super tarde. ‘Que te acaba de seguir Shawn Mendes’. ‘¿Qué dices?’. Le colgué y flipé. Le dije que ‘gracias por seguirme’. Es muy simpático Shawn Mendes, hasta ahí puedo leer, es muy simpático. El Trailer 2 habrá colaboraciones pero no penséis en Shawn Mendes”.

#5. Dios. “En algo creo pero no es un Dios como tal, aunque tampoco me gusta mucho meterme en este tema. De pequeña creía en mi abuelito porque yo no le había conocido. Y si tenía que decir ‘por favor, que me salga bien’ le decía, ‘yayo, por favor, que me salga bien’”.

#6. Bebida. “El agua es mi bebida favorita. No bebía nada y no bebo. Sí es verdad que ahora, si salgo, sí me puedo beber un ron cola, soy muy normalita. Y he probado unos daiquiris que están increíbles. El malibú con piña, no, me puedo morir, que soy alérgica a la piña”.

#7. Discotecas de tarde. “Una vez fui a una que se llamaba Illusion, con 14 años, ya no existe. Ahora tengo que ir a reservados pero a mí no me gustaba ir a reservados. Te aburres muchísimo”.

#8. Miedos. “Me da miedo que esto me haya arrebatado, sin querer, un poquito mi adolescencia. El hecho de no tener intimidad, salir con alguien a la calle y se empiece a especular… Supongo que es el precio a pagar y lo pago”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 27 Nov, 2018 a las 8:28 PST

#9. Piso. Ha pasado de vivir con sus padres en Barcelona a vivir sola en Madrid. “Es muy pequeñito, aunque para una persona sola está muy bien”.

#10. El novio de María. “Estamos todos como defendiendo la libertad de expresión en OT y, de repente, alguien dice que va a follar y, realmente cuando tienes una pareja vas a hacerlo, es natural. Quizás es rarito escucharlo así, porque impacta, pero yo lo veo natural, realmente todos sabíamos que iba a hacer eso”.