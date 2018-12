Cardi B anuncia su ruptura con Offset

Malas noticias para el amor: Cardi B y el rapero Offset han decidido poner fin su relación. El anuncio lo hacía la propia artista desde su cuenta de Instagram, donde se sinceraba con sus seguidores sobre el difícil momento que atravesaba su relación, motivo por el cual decidía terminarla.

La relación entre ambos se conocía públicamente en 2017 después de que se desatasen los rumores a raíz de su aparición conjunta en el videoclip de Lick, la colaboración entre ambos. En cuestión de un año celebraban dos importantes acontecimientos: el nacimiento de su hija Kulture y la posterior celebración de su boda secreta en Atlanta.

A pesar de que no se trata de un trago de buen gusto para ninguno de los dos, la rapera expresaba su intención de mantener una buena relación con el que es uno de los integrantes del grupo de hip hop Migos.

Ver esta publicación en Instagram There you go..peace and love Una publicación compartida por CARDIVENOM (@iamcardib) el 4 de Dic de 2018 a las 9:49 PST

En los vídeos que compartía en su perfil, Cardi explicaba lo siguiente: "He estado intentando hacer que las cosas funcionen con el padre de mi bebé en los momentos más tensos. Somos realmente buenos amigos y muy eficaces en temas de negocios (...). Nadie tiene la culpa. Simplemente creo que nuestro amor no creció con nosotros. No estamos juntos. El divorcio nos llevará un tiempo. Pero le voy a querer siempre porque es el padre de mi hija".

Siempre nos apena anunciar el fin del amor, pero sabemos que ambos sabrán salir adelante. En el caso de la intérprete de Bodak Yellow, sabemos que el éxito del que goza actualmente su carrera musical, que ha culminado con su álbum debut Invasion Of Privacy (elegido por la revista Time como disco del año), conseguirá distraer su cabeza de este triste acontecimiento.