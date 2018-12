Tras el adiós de Ricardo Gómez y Elena Rivera (que encarnaban a Carlos y Karina) en Cuéntame, la serie arranca el rodaje de su 20ª temporada con novedades.

La más llamativa: el cambio de la actriz que dará vida a María Alcántara (la hija pequeña) para convertirla en mayor de edad.

María Gallego, aún como María Alcántara / RTVE

Adiós a Paula Gallego, hola a Carmen Climent

‘Cuéntame cómo pasó’ entra en los años noventa, manteniendo los pilares de su esencia: el reflejo de una sociedad y un mundo en transformación contados a través del día a día de los Alcántara.

Los primeros capítulos de la 20ª temporada, que podrán verse en La 1 el próximo año, arrancan en el otoño de 1989, con hechos tan destacados como la caída del muro de Berlín o la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica. En España, la desorbitada subida de la vivienda y el desembarco de las televisiones privadas marcarán la llegada a la mayoría de edad de María Alcántara, la hermana menor de Carlos, que votará por primera vez en las elecciones generales de 1989.

Para hacer posible las tramas de una joven mayor de edad, Paula Gallego (14 años) –que ha dado vida a la benjamina durante cinco temporadas– cederá el testigo a la actriz, cantante y bailarina bilbaína Carmen Climent.

Carmen Climent como la nueva María Alcántara / RTVE

“Todo el mundo me está acogiendo súper bien, me lo están poniendo muy fácil. Y yo he entrado con muchísima ilusión, así que aportar todo lo que pueda. Estoy muy feliz”, ha afirmado Climent.

¿Qué ocurrirá con la voz en off de Carlitos?

En los nuevos episodios, el actor Carlos Hipólito continuará siendo la voz en off que, desde el estreno de la serie en 2001, ha narrado Carlos Alcántara. Pero el punto de vista ya no será el de un protagonista masculino, sino el de su hermana pequeña, María, nacida a principios de los setenta.

“La historia la va a seguir contando Carlos Alcántara. Y aunque a él físicamente no le vamos a tener en la temporada, él puede contarla como nosotros contamos a nuestros hijos historias de nuestros padres, o de nuestros abuelos”, cuenta Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de la serie.

Un nuevo profesor de instituto y amigas adolescentes de María

El reparto habitual encabezado por Ana Duato, Imanol Arias, María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Carlos Cuevas, Paloma Bloyd y Ana Arias se mantiene y el barrio de San Genaro dará la bienvenida a una nueva galería de personajes.

Uno de ellos será Salvador, interpretado por el actor Javier Pereira, profesor en el instituto del barrio. Aina Quiñones será África, amiga de la benjamina de los Alcántara. Y la actriz Greta Fernández interpretará a Laia, una mujer de intensa vida espiritual con quien Inés Alcántara compartirá nuevos proyectos profesionales.