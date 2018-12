Ariana Grande, Alejandro Sanz y Manuel Carrasco, trío de candidatos

Nos hemos metido de lleno en diciembre, y desde ahora hasta final de año va a ser un no para de fiestas para estar con la familia y los amigos. Pero la lista no solo no descansa, sino que de cara a este próximo sábado, viene con un buen cargamento de candidatos.

Empezaremos hablando de Ariana Grande, que opta a entrar en la lista con Thank U, next, la que puede convertirse en canción de estas Navidades. De momento el vídeo, muy de estas fechas, ya ha batido un récord de YouTube (el más visto en sus primeras 24 horas: 46 millones de reproducciones) y suma en menos de una semana cerca de 120 millones.

Es el tema más vendido ahora mismo en Reino Unido y también ha llegado al número 1 en Estados Unidos. Y aunque Ariana ya es una estrella en todo el mundo, Thank U, next puede ser el single que la consolide entre todo tipo de públicos. Al tema solo le falta entrar en la lista de LOS40 y puede hacerlo este sábado si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40ArianaGrande.

Y de una Grande a un grande del pop español: Alejandro Sanz. El maestro, al que Tony Aguilar entrevistó el pasado sábado por teléfono en el programa, regresa a la actualidad con un nuevo single, No tengo nada, que habla de cómo a veces nos olvidamos de cuáles son las verdaderas prioridades en la vida. También habló con Tony de la gira para 2019, con una cita en el Wanda Metropolitano de Madrid (el 15 de junio) para la que se han agotado las localidades en un solo día.

No tengo nada recupera al mejor Alejandro Sanz, quien, por cierto, es el artista con más números 1 en la historia de nuestra lista: un total de 24. ¿Alcanzará los 25 con este nuevo single? El primer paso para ello es que entre en el chart, lo cual puede suceder si le das luz verde con el HT #MiVoto40AlejandroSanz. Ojo: podría hacer doblete porque Déjala que baile, su tema con Melendi y Arkano, continúa con nosotros.

Manuel Carrasco comparte un par de cosas (al menos) con Sanz: también actuará en 2019 en el Wanda Metropolitano (el 29 de junio) y opta a entrar este sábado en la lista con un flamante single. En su caso se titula Déjame ser, y también tuvimos el honor de que nos hablara de su nueva música cuando visitó el programa hace unas semanas.

Déjame ser es uno de los temas que conocemos del nuevo álbum del onubense, La cruz del mapa, que sale a la venta precisamente este viernes y que sus fans esperan ansiosamente. ¿Nuevo disco el viernes y entrada en lista el sábado? Veremos, veremos… Si quieres que eso suceda, debes apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40ManuelCarrasco. ¡Suerte a todos!