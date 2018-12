Todos los éxitos del año en un mashup de cuatro minutos

El mes de diciembre ha incluido entre sus tradiciones (poner el árbol, encender las luces, comprar regalos...) el de compilar todas las mejores canciones del año en un único tema.

Un año de música, el 2018, muy variado y repleto de exitos de todo tipo que ha sido resumido en apenas cuatro minutos a través de DJ Earworm en su habitual United States of Pop.

Aunque nosotros, en LOS40, nos quedamos con el que pudimos disfrutar en LOS40 Music Awards que corrió a cargo de Bely Basarte y David Rees. Ellos resumieron el 2018 en las voces de Dani Martín, Tom Walker, Bazzi, Pablo López, David Bisbal, Piso 21, Melendi, Anne Marie, Eleni Foureira, Dua Lipa, Sofía Reyes, Pablo Alborán, David Guetta, Sia, Aitana y Ana Guerra.

De nuestro mash-up, sólo Bazzi y Dua Lipa aparecen en el United States of Pop 2018 debido a los diferentes gustos musicales a uno y otro lado del charco.

Y es que en Estados Unidos hay una importante mezcolanza de géneros que han conquistado las listas de ventas (hip-hop, pop, rock, música electrónica...) con Ariana Grande, Drake y Post Malone como grandes triunfadores del año con varias canciones.

El resultado es algo discutible a juzgar por la ristra de comentarios negativos que tiene en el canal oficial del DJ.

Este es el listado de canciones de este mash-up.

Ariana Grande - No Tears Left to Cry

Ariana Grande - Thank U, Next

Bazzi - Mine

Bebe Rexha & Florida Georgia Line - Meant to Be

BlocBoy JB & Drake - Look Alive

Bruno Mars & Cardi B - Finesse

Camila Cabello - Never Be the Same

Cardi B feat. Bad Bunny and J. Balvin - I Like It

Childish Gambino - This is America

Drake - God's Plan

Drake - In My Feelings

Drake - Nice for What

Dua Lipa - New Rules

Ella Mai - Boo'd Up

Halsey - Bad at Love

Juice WRLD - Lucid Dreams

Khalid & Normani - Love Lies

Maroon 5 & Cardi B - Girls Like You

Marshmello & Bastille - Happier

Post Malone - Better Now

Post Malone & Ty Dolla Sign - Psycho

Travis Scott & Drake - Sicko Mode

XXXTentacion - SAD!

Zedd Feat. Maren Morris and Grey - The Middle

5 Seconds of Summer - Youngblood

A vosotros, ¿qué os parece?