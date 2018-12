Con tan solo 16 años, Billie Eilish se presenta como una de las artistas musicales más prometedoras del momento. Y es que a pesar de su juventud, la cantante ha conseguido crear un estilo personal incomparable donde también es destacable su capacidad creativa e innovadora.

Nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, Billie se introdujo en la música con la publicación de Ocean Eyes (2015), la primera composición que realizó animada por su profesora de danza, que la empujó a crear una coreografía a partir de una canción inédita y propia.

Billie Eilish, la joven promesa de la nueva era del pop

Con la única ayuda de su hermano mayor Finneas O'Connell como creador y productor del tema, Eilish lanzó el single a Soundcloud sin pensar que el mismo día siguiente se convertiría en el punto de partida de su carrera artística. Es entonces cuando logran captar la atención, no solo del público en la web, sino también de su actual mánager Danny Ruckasin, quien introdujo a ambos en la industria musical.

Primeros trabajos: Don't Smile at Me

Tras Ocean Eyes, la recién estrenada cantante aprovechó el tirón de su debut y lanzó nuevas canciones entre las que destacaron Six Feet Under (2016), una balada que cuenta con una melodía envolvente que podría recordarnos a los inicios de Lorde, y Bellyache (2017), donde pueden comenzarse a ver indicios del desarrollo de su personalidad musical (mezcla de instrumentales de guitarra y piano con ritmos y beats electrónicos).

Fue precisamente esa claridad sobre el rumbo que quería que tomase su música a una edad en la que la mayoría de la juventud aún se está preguntando qué quiere estudiar, la que sorprendió a crítica y público.

En 2017 lanzó su primer recopilatorio de canciones en forma de EP titulado Don't Smile At Me (Interescope Records), con un total de 9 temas compuestos por ella y su hermano, que incluía también una colaboración con Vince Staples.

En este trabajo se mezclaban estilos que iban desde el R&B (Idontwannabeyouanymore), hasta el electropop (My Boy) o el rap (See Me In A Crown). El nombre es una definición perfecta de la propia artista: en su perfil de Instagram podemos ver que prefiere que la identifiquemos con su pokerface que con una sonrisa.

Tras la publicación fue nombrada por Appel como artista UPNEXT de Apple Music.

Sus influencias: de Tyler, The Creator a Lana del Rey

En una de sus primeras entrevistas para Teen Vogue la artista confesó que profesaba una gran admiración por Tyler, The Creator por su independencia creativa y su capacidad de componer sin prejuicios y miedos, haciendo lo que relamente quiere.

Como otras referencias, Billie también menciona a Earl Sweatshirt, Drake, Big Sean, Childish Gambino, A$AP Rocky, Lana del Rey y AURORA (Aurora Aksnes). Y es que, tomado a este grupo de artistas como fuente de inspiración, ¿cómo no iba a conseguir un estilo musical insólito?

Oscuro, tétrico, magnético y cautivador

No hay forma mejor de describir el estilo de Billie Eilish. Una de sus primeras canciones, Finger Crossed, habla de un apocalipsis zombie, mientras que su famoso tema Bellyache toma como fuente de inspiración la figura de un psicópata (y si no te lo crees, corre a ver el videoclip).

Pero no es solo la temática de sus canciones la que la enmarca en esta particular representación, sino también su forma de actuar, vestir y expresarse a través de la música, donde se aleja de los clichés típicos del pop e introduce de forma particular el sonido de sintetizadores y beats electrónicos.

Es sorprendente como, pese a no enmarcarse en un género concreto ni seguir las directrices de un estilo musical particular, las canciones de Billie Eilish muestran una emoción y poder totalmente suyos.

2019, ¿el año de su primer álbum?

A pesar de que para muchxs su nombre puede resultar aún desconocido, su corta pero intensa trayectoria ya cuenta con grandes éxitos como el Brit Award a Mejor Artista Revelación, varios discos de platino en E.E.U.U y cifras tan notorias como los 3 billones de streams.

A su pronta edad ya ha recorrido distintas partes del mundo con su gira de conciertos en los que es habitual ver colgado el cartel de sold out. De hecho, este es el caso de su única actuación hasta el momento en España, que tendrá lugar el 9 de marzo de 2019 en Barcelona, evento para el que los tickets ya están agotados.

Pero no te preocupes, este 14 de diciembre sale a la venta en nuestro país la edición japonesa limitada del EP Don't Smile At Me +5 y el próximo año 2019 presenta indicios de que podremos ver nacer su primer disco completo, donde quizás encontremos incluidos algunos de los singles como When The Party Is Over, que ya han visto la luz.

Además, hace unos días la artista lanzaba su nuevo tema Come Out And Play como parte de la campaña navideña de Apple Share Your Gifts, acompañado de un emotivo videoclip de animación. En este mismo año Eilish ha presentado también su primera colaboración: Lovely con Khalid.