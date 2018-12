Ha nacido una estrella y El retorno de Mary Poppins arrasan en las nominaciones a los Globos de Oro

Los Globos de Oro son a los premios de cine lo que tu tía divertida y un poco borracha fue para ti en tu infancia. Erróneamente conocidos como la antesala de los Oscars (prácticamente nunca coinciden en su palmarés), estos premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood son una fiesta en la que se premia sin complejos lo mejor del cine y la televisión del año regado con champán.

En su 76 edición, que se celebrará el próximo 6 de enero, serán los actores Sandra Oh y Andy Samberg los encargados de conducir una gala que se emitirá al mundo desde el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Así ha quedado la lista de nominados.

CINE

Mejor película: Drama

- Black Panther

- Infiltrado en el KKKlan

- Bohemian Rhapsody

- El blues de Beale Street

- Ha nacido una estrella

Mejor película: Comedia o musical

- Crazy Rich Asians

- La favorita

- Green Book

- El regreso de Mary Poppins

- Vice

Mejor actriz: Drama

- Glenn Close

- Lady Gaga

- Nicole Kidman

- Melissa McCarthy

- Rosamund Pike

Mejor actor: Drama

- Bradley Cooper

- Willem Dafoe

- Lucas Hedges

- Rami Malek

- John David Washington

Mejor actriz: Comedia o musical

- Emily Blunt

- Olivia Colman

- Elsie Fischer

- Charlize Theron

- Constance Wu

Mejor actor: Comedia o musical

- Christian Bale

- Lin Manuel Miranda

- Viggo Mortensen

- Robert Redford

- John C. Reilly

Mejor actriz de reparto

- Amy Adams

- Claire Foy

- Regina King

- Emma Stone

- Rachel Weisz

Mejor actor de reparto

- Mahershala Ali

- Timothee Chalamaet

- Adam Driver

- Richard E. Grant

- Sam Rockwell

Mejor director

- Bradley Cooper

- Alfonso Cuarón

- Peter Farrelly

- Spike Lee

- Adam McKay

Mejor guion

- Roma

- La favorita

- El Blues de Beale Street

- Vice

- Green Book

Mejor película de animación

- Los Increíbles 2

- Isla de Perros

- Mirai

- Ralph Rompe Internet

- Spider-Man: Un nuevo universo

Mejor película extranjera

- Capernaum

- Girl

- Never Look Away

- Rompa

- Shoplifters

Mejor banda sonora

- Un lugar tranquilo

- Isla de perros

- Black Panther

- First Man

- El regreso de Mary Poppins

Mejor canción original

- Black Panther

- Dumpling

- A Private War

- Boy Erased

- Ha nacido una estrella

TELEVISIÓN

Mejor serie: Drama

- The Americans

- Bodyguard

- Homecoming

- Killing Eve

- Pose

Mejor serie: Comedia o musical

- Barry

- The Good Place

- Kidding

- El método Kominsky

- La maravillosa señora Maisel

Mejor miniserie o película para televisión

- El Alienista

- American Crime Story: Versace

- Fuga en Dannemora

- Heridas abiertas

- A Very English Scandal

Mejor actriz: Miniserie o película para televisión

- Amy Adams por 'Heridas abiertas'

- Patricia Arquette por 'La fuga en Dannemora'

- Connie Britton por 'Dirty John'

- Laura Dern por 'The Tale'

- Regina King por 'Seven Seconds'

Mejor actor: Miniserie o película para televisión

- Antonio Banderas por 'Genius: Picasso'

- Daniel Brühl por 'El Alienista'

- Darren Criss por 'American Crime Story: Versace'

- Benedict Cumberbatch por 'Patrick Melrose'

- Hugh Grant por 'A Very English Scandal'

Mejor actriz: Drama

- Caitriona Balfe

- Elisabeth Moss

- Sandra Oh

- Julia Roberts

- Keri Russell

Mejor actor: Drama

- Jason Bateman

- Steven James

- Richard Madden

- Billy Porter

- Matthew Rhys

Mejor actriz: Comedia o musical

- Kristen Bell por 'The Good Place'

- Candice Burgen

- Allison Brie

- Rachel Brosnahan por 'La maravillosa señora Maisel'

- Debra Messing por 'Will y Grace'

Mejor actor: Comedia o musical

- Sacha Baron Cohen

- Jim Carrey

- Michael Douglas

- Donald Glover

- Bill Hader

Mejor actriz de reparto

- Alex Bornstein

- Patricia Clarkson

- Penélope Cruz

- Thandie Newton

- Yvonne Strahovski

Mejor actor de reparto

- Alan Arkin

- Kieran Culkin

- Edgar Ramirez

- Ben Whishaw

- Henry Winkler