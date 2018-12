Lo que empezó como una creación del famoso dibujante Joe Madureira y su estudio Vigil Games, se fue a pique con la quiebra de THQ, y cerró al no encontrar otro comprador en 2013.

Ahora, seis años después de Darksiders 2, y desarrollado por Gunfire Games, con algunos trabajadores del equipo original, podremos ver al tercero de los jinetes del apocalipsis, Furia, la hermana de nuestros antiguos protagonistas. Recapitulamos con este video:

Darksiders 3... ¡por fin!

El juego nos llega casi por un milagro, con un presupuesto más ajustado que las entregas anteriores, pero con una idea ambiciosa. Trata de combinar elementos conocidos de la saga con otros novedosos, quedándose a medio camino del éxito.

Los eventos de Darksiders 3 ocurren de manera paralela a los de los juegos anteriores, controlando al tercer personaje distinto. Furia ha sido enviada por un poder superior a eliminar a los Siete pecados capitales, que están haciendo de las suyas en lo que queda del planeta Tierra.

Ella es un peón con esperanzas de restaurar el balance entre el cielo y el infierno, que tomó un rumbo hacia lo catastrófico, como vimos en los otros juegos. Sin embargo, hay planes subyacentes de mayor envergadura que harán variar su misión.

Furia es un gran personaje principal, fácilmente lo mejor del juego, y cada escena que protagoniza lo apreciareis. Los pecados capitales también están bien presentados, aunque se podría decir que tan rápido vienen como se van.

Los entornos en los que encontraremos a los enemigos parecen un tanto aleatorios. En vez de trabajadas mazmorras como en los anteriores, que hubiera firmado cualquier Legend of Zelda, en Darksiders 3 suelen ser rascacielos abandonados o museos, donde podremos encontrar a cualquiera de los enemigos del juego, lo que no llega a proporcionar nada que no hayamos visto antes.

Lo que en un principio iba a ser un juego abierto, en el que íbamos a poder abordar a los enemigos principales en cualquier orden, no es tal, puesto que las habilidades que nos vayan dando al derrotarlos son las que nos abren los caminos para llegar al siguiente.

Eso sí, a lo largo del mapeado hay un montón de secretos que descubrir, y volver con nuevos poderes nos dejan investigar cada vez más zonas.

El sistema de juego recuerda al de la saga 'Dark Souls', tanto en el combate, exploración o el uso de almas para mejorar nuestro personaje. Disponemos del látigo como arma principal, y a lo largo de la aventura desbloquearemos armas secundarias, pudiendo usar el poder del fuego, trueno o gravedad.

El juego no es muy difícil, y habrá veces que notéis que vais demasiado sobrados al enfrentaros a un jefe, pero tenéis la opción de subir la dificultad si os gustan los retos.

Los poderes elementales que mencionábamos le dan a la exploración una capa extra de complejidad. Volviendo a ciertos distritos veréis como vuestras nuevas habilidades os ayudan, como la de convertiros en una especie de pelota que puede subir por paredes o techos.

También dispondréis de un doble salto convertidos en una bola de fuego, llegando a plataformas imposibles de otra manera. Rescatar a humanos por las ciudades también os ayudará a conseguir mejoras.

Todas estas habilidades funcionan muy bien entre ellas, pero no llegan al nivel de profundidad o customización de otros gigantes del genero.

En resumidas cuentas, Gunfire Games ha hecho lo mejor que ha podido, Darksiders 3 es un digno sucesor, con una protagonista que sobresale, pero esto mismo no sabemos si lo podemos decir del juego al completo con la competencia que hay hoy en día.

Lo recomendamos de todas maneras, por sus combates divertidos y accesibles a todo tipo de usuarios, una larga duración, y muchos secretos por descubrir.

Quizás no es lo que tenía en mente Joe Madureira cuando inició la saga (se suponía que si Vigil Games hubiera realizado esta entrega hubieran sido protagonistas los 3 jinetes, Guerra, Muerte y Furia), pero eso no quita que Darksiders 3 sea plenamente disfrutable.