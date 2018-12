Shawn Mendes y Camila Cabello podrían estar trabajando en una colaboración

No es ningún secreto que Shawn Mendes y Niall Horan son grandes amigos. No es raro verlos subiendo fotos juntos en redes sociales, echándose unas risas. Por eso, son muchos los seguidores de ambos artistas que se pregunta para cuándo una colaboración.

Pues bien, en una entrevista para ET Canada, el intérprete de In My Blood ha admitido que, aunque no tienen planeado lanzar nada a corto plazo, es un tema que han hablado mucho: “Estoy seguro al 100% de que esto va a ocurrir. Niall y yo hablamos cada vez que nos vemos de esto”.

Eso sí, como se ven poco, por ahora prefieren pasar el rato poniéndose al día sobre sus vidas que trabajando juntos: “La verdad es que somos muy buenos amigos y nos gusta pasar el rato juntos, pero no tenemos mucho tiempo libre para hacerlo. Así que tendremos que ponernos a ello, pero lo conseguiremos”.

@niallhoran @shawnmendes on Nov 17, 2018 at 10:03pm PST

Vamos, que en cuanto puedan, el británico y el canadiense se meterán en el estudio para crear un material conjunto. ¡Nada nos gustaría más!

¿Colaboración con Camila Cabello?

Parece que tendremos que esperar menos para ver a Shawn Mendes cantando con Camila Cabello. Ambos artistas llevan años siendo muy amigos y no es extraño verlos juntos pasando el rato.

Pues bien, este miércoles, Shawn compartió una foto en Instagram junto a Camila. En ella vemos a los artistas sentados en el suelo. Mientras que ella lleva una guitarra, él la observa. Teniendo en cuenta que Camila ya se encuentra preparando su próximo álbum, no nos parece tan descabellado que esté preparando una colaboración con el canadiense.

@shawnmendes on Dec 4, 2018 at 11:41pm PST

No sería la primera vez que cantan juntos. En 2015, cuando la carrera de Mendes acababa de empezar y Camila aún pertenecía a Fifth Harmony, lanzaron una romántica canción: I Know What You Did Last Summer.

Habrá que esperar para ver si finalmente Shawn lanza una colaboración con alguno de estos artistas. ¡Estamos seguros de que serían éxitos! Tiempo al tiempo.