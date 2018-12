Kendrick Lamar, Drake, Carbi B y Lady Gaga, favoritos de la industria estadounidense

MEJOR ÁLBUM

Cardi B - Invasion of Privacy

Brandi Carlile - By the way, I forgive you

Drake - Scorpion

H.E.R. - H.E.R.

Post Malone - Beerbongs & Bentleys

Janelle - Monae - Dirty Computer

Kacey Musgraves - Golden hour

Varios artistas - BSO Black Panther

MEJOR CANCIÓN

Kendrick Lamar y SZA - All the stars

Ella Mai - Boo'd Up

Drake - God's plan

Shawn Mendes - In my blood

Brandi Carlile - The joke

Zedd, Maren Morris & Grey - The middle

Lady Gaga y Bradley Cooper - Shallow

Childish Gambino - This is America

GRABACIÓN DEL AÑO

Cardi B, Bad Bunny y J Balvin - I like it

Brandi Carlile - The joke

Childish Gambino - This is America

Drake - God's plan

Lady Gaga y Bradley Cooper - Shallow

Kendrick Lamar y SZA - All the stars

Post Malone y 21 Savage - Rockstar

Zedd, Maren Morris & Grey - The middle

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLITARIO

Beck - Colors

Camila Cabello - Havana

Ariana Grande - God is a woman

Lady Gaga - Joanne (Where do you thing you're goin'?)

Post Malone - Better now

MEJOR INTERPRETACIÓN POP GRUPO/DÚO

Christina Aguilera y Demi Lovato - Fall in line

Backstreet Boys - Don't go breaking my heart

Tony Bennett y Diana Krall - 'S Wonderful

Lady Gaga y Bradley Cooper - Shallow

Maroon 5 y Cardi B - Girls like you

Justin Timberlake y Chris Stapleton - Say something

Zedd, Maren Morris y Grey - The Middle

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Camila Cabello - Camila

Kelly Clarkson - Meaning of life

Ariana Grande - Sweetener

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Pink - Beautiful trauma

Taylor Swift - Reputation

MEJOR VÍDEO MUSICAL

The Carters - Apeshit

Childish Gambino - This is America

Joyner Lucas - I'm not racist

Janelle Monáe - Pynk

Tierra Whak - Mumbo Jumbo