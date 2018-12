Los 'Games Awards' han dado mucho de sí y si algo no esperaba encontrarme era otro Far Cry, precisamente porque muchos tenemos todavía el disco de Far Cry 5 metido en la consola. Así que… ¡hay que correr!

Far Cry New Dawn acontecerá diecisiete años después de una catástrofe nuclear a nivel mundial, nosotros pisaremos el mapa reciclado de el condado de Hope, de gran belleza y, a buen seguro, diferente en esencia al que hemos disfrutado en FC5.

Far Cry New Dawn llegará Febrero

La cosa es que la vida ha comenzado a resurgir tras el caos, pero los supervivientes se enfrentan ahora a una nueva amenaza: los inmisericordes Saqueadores que asolan el territorio a las órdenes de Las Gemelas, Mickey y Lou. Estas dos hermanas, criadas en una frontera sin ley, se dedican solo a vivir al día junto a sus secuaces, y han llegado al condado de Hope con el único objetivo de apoderarse de todos sus recursos.

Tendréis que ayudar a desarrollar la fuerza de ‘Los Supervivientes’ con un arsenal a la altura del desafío y forjar las más imprevisibles alianzas que les ayuden a luchar por la supervivencia en una nueva y peligrosa frontera.

Por si no ha quedado claro, ‘New Dawn’ es una secuela totalmente independiente de Far Cry 5. Ha sido desarrollada en paralelo por cuatro estudios diferentes de Ubisoft y parece que llegará al precio ligeramente reducido de 45 euros, por el que ya podéis reservarlo.

No sabemos cómo ocurre, pero siempre hay ganas de más Far Cry…