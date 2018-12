El The Last Remnant original nos llego en 2008 para Xbox 360 (y posteriormente para PC), y si bien tenía unas ideas novedosas en el género no despuntó lo que la compañía creía.

Esas ideas casaban más con el publico oriental que el occidental, y del juego ya poco más se supo. Ahora, una década después, está a punto de desembarcar su versión remasterizada para PS4.

Square-Enix muestra The Last Remnant Remastered

Quizás en un intento de Square-Enix de ver cómo funciona en los tiempos que corren, o porque les cuesta menos tiempo que desarrollar un juego desde cero, no lo sabemos, pero pocas campañas para la remasterización de este juego en concreto hemos visto.

The Last Remnant sale ahora en PlayStation 4, actualizado hasta la última versión del Unreal Engine 4, para que se noten las mejoras visuales que llegaron a la versión de PC en 2009, y que permiten al juego disfrutar de una mejor velocidad de movimiento cuando nos encontremos en los entornos abiertos del mapa.

Square-Enix muestra The Last Remnant Remastered

Y para ir anticipando la llegada a la PlayStation Store este 6 de diciembre, la compañía ha ido sacando unos videos, tanto tráiler como de gameplay, para que vayáis viendo las mejoras.

Veremos si disfruta hoy del éxito que la faltó en su día.

Square-Enix muestra The Last Remnant Remastered